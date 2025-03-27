С полотенцесушителями в ванной комнате часто возникают проблемы. Поэтому стоит ли их ставить в ванной комнате – сообщает 24 Канал со ссылкой на Livingetc.

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Почему полотенцесушители стали обязательным элементом ванной комнаты

Любой современный ремонт ванной комнаты не обходится без установки полотенцесушителей. Они сочетают стиль и функциональность, а потому стали обязательным дополнением интерьера.

Полотенцесушители – это стильный и практичный способ мягко обогреть ванную комнату, сочетая сушки вещей, функциональность и стиль в одном приборе,

– объяснила Дживан Сет, генеральный директор JTP, специализирующейся на ванных комнатах.

Сейчас полотенцесушители доступны во многих стилях, цветах и вариантах отделки. От классических серебристых до трендовых черных, глянцевые или матовые, электрические или подключенные к системе отопления – каждый может выбрать сушилку, учитывая собственные предпочтения.

Впрочем, полотенцесушитель – это не такая необходимая вещь, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, он не столь эффективен в отоплении. Во-вторых – с ними возникает немало проблем.



Какое преимущество полотенцесушителей / Фото Unsplash

Самые распространенные проблемы с сушилками для полотенец

Полотенцесушитель не заменит отопление

Многие устанавливают полотенцесушитель на замену обычному отоплению в ванной комнате. Однако устройство не способно обеспечить качественный обогрев, как бы это сделали полноценные радиаторы или теплый пол.

Основная цель полотенцесушителя – нагреть или высушить полотенца, и если они это делают, то часто источник тепла блокирует нагрев остальной комнаты. Поэтому, для ванной комнаты стоит выбрать другой способ отопления, а не сушилку.

Полотенцесушитель может долго нагреваться

Некоторые модели полотенцесушителей могут греться очень долго, что не энергоэффективно. К примеру, электрические сушилки нагреваются быстро, одновременно модели, которые подключены к системе отопления греются значительно дольше – около часа. Поэтому, сушки полотенец будет занимать значительно больше времени.



Какие проблемы могут быть с полотенцесушителем / Фото Unsplash

Легко поддаются коррозии

Полотенцесушители очень легко поддаются коррозии. Поскольку в ванной комнате высокий уровень влажности, то сушилки из материалов низкого качества подвержены ржавчине. Если уж на полотенцесушителе появилась коррозия, то его следует заменить, ведь с вероятностью 99,9% он начнет протекать.

В небольшой ванной может не найтись места для сушилки

Если ванная комната небольшая, то следует тщательно подходить к вопросу планировки. Так, в маленьком помещении может даже не найтись места для сушилки под полотенца.

Конечно, сейчас конструкции более изящные и не такие громоздкие, как были когда-то. Впрочем, место под полотенцесушитель также может оказаться проблемой.

Полотенцесушители нуждаются в обслуживании

Вы могли не догадываться, но полотенцесушители также нуждаются в периодическом обслуживании. Без этого в системе могут образоваться пузырьки воздуха, что повлечет неравномерное распределение тепла.

В электрических сушилках может износиться нагревательный элемент, в трубах – накопиться осадок, а потому регулярное и сезонное техническое обслуживание является необходимостью.

Ранее специалисты поделились с 24 Каналом советами, как выбрать сушильную машину. Так, при выборе важно учесть класс энергопотребления, тип отвода влаги, максимальная загрузка, тип двигателя и наличие дополнительных функций.