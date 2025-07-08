Как проверить заземление в квартире после перехода на 230 вольт

С 1 июля Украина перешла на новые стандарты, а потому напряжение в розетках выросло до 230 вольт. Следовательно, возникает вопрос, как проверить заземление в квартире, ведь это непосредственно касается безопасности.

Какие инструменты понадобятся для проверки заземления и как это правильно делать – сообщает 24 Канал.

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Как проверить, есть ли заземление в розетках

Заземление в доме или квартире – это одно из требований безопасности. Особенно – если в доме много приборов с металлическим корпусом. В большинстве новостроек есть заземление. Об этом свидетельствует проводка с трехжильным кабелем. Однако, если его неправильно подключить, то риск короткого замыкания существенно возрастает.

Хотя переход на 230 вольт не критичен и большинство современных приборов нормально работать при такой температуре, но важно проверить заземление, чтобы убедиться в безопасной эксплуатации приборов.

Важно! Перед проверкой заземления следует обязательно отключить электропитание, если вы планируете разбирать розетку. Если пользоваться индикаторной отверткой или мультиметром, то выключать электроэнергию не нужно, но делать все следует очень осторожно, избегая открытых контактов руками!

Проверить заземление в квартире можно несколькими способами:

С помощью индикаторной отвертки

Прежде чем начинать проверку, надо убедиться, что отвертка работает. Для этого можно вставить ее в правое отверстие розетки. Если лампочка светится – отвертка рабочая.

Так, в левой клемме (отверстии) заведен нулевой контакт, в правой – фаза. Если вставить индикаторную отвертку в левое отверстие, то лампочка не должна светиться. В таком случае, вероятно, в квартире есть заземление. Однако такой способ не дает 100% гарантии, что в доме есть заземление.



Как проверить заземление / Фото Freepik

Измерение мультиметром

Измерение мультиметром дает более точные результаты. Для этого нужно включить прибор в режиме измерения переменного напряжения (AC, ∼). Один щуп мультиметра нужно вставить в фазу (правое отверстие), другой – в заземление (верхний контакт). На этом этапе напряжение должно быть около 230 вольт.

Затем следует проверить напряжение между нулевым (левым отверстием) и контактами заземления. На этом этапе отметка должна оставаться близкой к 0. Если так и есть, то в доме есть заземление, если нет – заземления нет или же его неправильно подключили.

Вызвать специалистов

Самый простой и надежный способ проверить, есть ли в розетке заземление, – вызвать специалистов. Они смогут четко объяснить и проверить, есть ли в розетке заземление, правильно ли оно подключено и выдерживает ли проводка переход на 230 вольт.

Ранее 24 Канал объяснял, или критическим для холодильника является напряжение в 230 вольт. Как оказалось, техника может работать и при других показателях.