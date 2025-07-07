Как оказалось, техника может работать при разном напряжении. Однако, какие показатели критические для холодильника, – сообщает 24 Канал.

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Какое напряжение критическое для холодильника

Холодильники могут нормально работать, если напряжение в розетке в пределах от 220 до 240 вольт. Конечно, изменение напряжения может повлиять на работу техники, но никаких критических последствий не будет.

Однако очень низкое или очень высокое напряжение могут "убить" холодильник. Так, если в розетке меньше 190 вольт или выше 250, то последствия могут быть критическими.

Так, слишком низкое или слишком высокое напряжения могут вызвать перегрев компрессора, проблемы с включением холодильника, уменьшение срока эксплуатации техники. Кроме того, напряжение от 250 вольт является критическим для холодильников, ведь может вывести из строя всю электронику или даже сжечь двигатель техники.

Чтобы защитить технику от перепадов, эксперты советуют ставить стабилизатор или реле напряжения. Они спасут технику от поломки и сокращения срока службы.