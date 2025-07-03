Какое напряжение может выдержать холодильник и критичны ли для него 230 вольт – сообщает 24 Канал.

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Нормальное ли для холодильника напряжение 230 вольт

Холодильник – это неотъемлемая бытовая техника в каждом доме. Без него действительно сложно представить свою жизнь. Однако при эксплуатации холодильника следует придерживаться четких норм безопасности. Одним из таких требований является напряжение.

Обычно, холодильники могут эффективно работать при напряжении от 220 до 240 вольт. Конечно, техника может работать и при других условиях. По словам специалистов, холодильники могут работать при напряжении от 198 до 264 вольт.

Важно заметить, что старые холодильники рассчитаны на напряжение 220 вольт, однако советские производители допускали погрешность в 10%, поэтому даже такая техника сможет работать при новом напряжении в розетках.



Опасен ли рост напряжения до 230 вольт / Фото Freepik

В общем, на работе холодильника почти не отразится увеличение напряжения в розетках. Единственное, на что могут влиять 230 вольт, это на работу компрессора. При увеличении напряжения он будет изнашиваться быстрее.

Как защитить технику

Если вы опасаетесь, что большее напряжение может навредить технике, то ее можно защитить. Для этого можно установить стабилизатор или реле напряжения – они защитят технику от скачков напряжения.

Также электрики советуют периодически проверять состояние сети. К примеру, старая проводка сложнее переносит увеличение напряжения и различные колебания, поэтому за этим следует тщательно следить.

Ранее эксперты рассказали, что каждая полка холодильника имеет свое предназначение. Если хранить продукты неправильно, то они будут портиться быстрее.