Так, каждая полка холодильника предназначена для разных продуктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @zelinskaya.i.

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Назначение каждой полки в холодильнике

Каждая полка холодильника предназначена для хранения различных продуктов. Дело в том, что температура внутри неоднородная, а потому при неправильном хранении пища может портиться быстрее, чем обычно.

Так, верхняя полка холодильника всегда самая теплая. На ней лучше хранить готовую еду, молочные продукты в упаковках, различные банки и консервы.

На средних полках лучше хранить яйца, сыры, колбасные изделия. В то же время на нижних полках – температура самая низкая. Именно здесь рекомендуется хранить продукты, что быстро портятся. Речь идет о рыбе, морепродукты и некоторые овощи. На самой низкой полке лучше всего хранить молоко. На боковых полках на дверце следует хранить соусы, соки, воду и другие напитки.

Важно! Овощи и фрукты следует всегда хранить в отдельных ящиках, ведь фрукты могут ускорять порчу овощей.

Как хранить продукты в холодильнике: смотрите видео

Вместе с тем, в холодильнике не следует хранить картофель, лук и чеснок – их надо держать в прохладном темном месте.

К слову, ящик для овощей и фруктов служит не только для хранения, но и имеет практические функции.