Его наличие – не просто маркетинговый ход, а продуманное решение, которое помогает дольше сохранять продукты свежими. Как это работает, рассказывает 24 Канал.

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Основная функция – регулирования влажности

Овощи и фрукты быстро теряют влагу после сбора, что приводит к увяданию, сморщиванию, а иногда и гниению. Отдельный контейнер в холодильнике создан для того, чтобы сохранять влажность на оптимальном уровне.

Большинство овощей нуждаются в высокой влажности (около 90 – 95%), чтобы оставаться сочными и хрустящими. В открытом пространстве холодильника влажность намного ниже, и продукты быстрее высыхают.

Защита от воздействия других продуктов

Овощи чувствительны к некоторым газам, которые выделяются другими продуктами, в частности этилена. Например, яблоки, бананы, авокадо и помидоры выделяют этилен в процессе созревания – этот газ может ускорять старение и порчу листовых зеленых овощей или салатов.

Храня овощи в отдельном ящике, вы уменьшаете их контакт с продуктами, выделяющими этилен, и таким образом продлеваете срок их свежести.

Ящик для овощей нужен для их лучшего хранения / Фото Freepik

Оптимальная температура для чувствительных продуктов

Некоторые овощи – особенно зеленые лиственные (салат, шпинат) или хрустящие (огурцы, перец) – чувствительны к слишком низким температурам. В общем отделе холодильника может быть слишком холодно для них.

Овощной ящик обычно расположен ближе ко дну холодильника, где температура несколько стабильнее, а значит – менее стрессовая для чувствительных к холоду культур.

Организация пространства и гигиена

Отдельный ящик для овощей позволяет хранить их компактно, отдельно от других продуктов – мяса, рыбы, готовых блюд. Это не только удобно, но и гигиенично.

Остатки почвы, влага из капусты или моркови не попадают на другие продукты, уменьшая риск загрязнения или распространения бактерий.

Кстати, неожиданное назначение имеют не только отсеки холодильника. В сети недавно объяснили, зачем на вилках бытовой техники специальные выемки.