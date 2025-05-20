Його наявність – не просто маркетинговий хід, а продумане рішення, яке допомагає довше зберігати продукти свіжими. Як це працює, розповідає 24 Канал.

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Основна функція – регулювання вологості

Овочі та фрукти швидко втрачають вологу після збору, що призводить до в’янення, морщення, а іноді й гниття. Окремий контейнер у холодильнику створений для того, щоб зберігати вологість на оптимальному рівні.

Більшість овочів потребують високої вологості (близько 90 – 95%), щоб залишатися соковитими й хрусткими. У відкритому просторі холодильника вологість набагато нижча, і продукти швидше висихають.

Захист від впливу інших продуктів

Овочі чутливі до деяких газів, які виділяються іншими продуктами, зокрема етилену. Наприклад, яблука, банани, авокадо та помідори виділяють етилен у процесі дозрівання – цей газ може пришвидшувати старіння й псування листових зелених овочів або салатів.

Зберігаючи овочі в окремому ящику, ви зменшуєте їхній контакт із продуктами, що виділяють етилен, і таким чином подовжуєте термін їхньої свіжості.

Ящик для овочів потрібен для їх кращого зберігання / Фото Freepik

Оптимальна температура для чутливих продуктів

Деякі овочі – особливо зелені листяні (салат, шпинат) або хрусткі (огірки, перець) – чутливі до надто низьких температур. У загальному відділі холодильника може бути надто холодно для них.

Овочевий ящик зазвичай розташований ближче до дна холодильника, де температура дещо стабільніша, а отже – менш стресова для чутливих до холоду культур.

Організація простору та гігієна

Окремий ящик для овочів дозволяє зберігати їх компактно, окремо від інших продуктів – м’яса, риби, готових страв. Це не лише зручно, а й гігієнічно.

Залишки ґрунту, волога з капусти або моркви не потрапляють на інші продукти, зменшуючи ризик забруднення чи розповсюдження бактерій.

До речі, неочікуване призначення мають не тільки відсіки холодильника. У мережі нещодавно пояснили, навіщо на вилках побутової техніки спеціальні виямки.