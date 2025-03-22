Нині у мережі спалахнула справжня дискусія щодо істинного призначення. Її почав у мережі Х користувач @natemcgrady, передає 24 Канал.

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Навіщо на рушниках дивні смужки

У мережі один з користувачів поцікавився, яке призначення смужок на рушниках. Це питання спровокувало активну дискусію у мережі, адже одного пояснення не існує.

Так, один з користувачів заявив, що спеціальні смужки призначені для того, аби прищіпки краще трималися на рушниках, коли той сушиться після прання.

Загніть верхній кінець так, щоб обидві "зшиті" смужки лежали одна на одній, коли ви вішаєте його на мотузку для прання. Так прищіпка краще тримається і не так швидко відлітає на вітрі,

– заявив один з користувачів.

Яке призначення смужок на рушнику / Фото Freepik

Інший користувач припустив, що ці смужки виробники роблять для того, аби ті краще трималися на тілі. Також у мережі пишуть, що спеціальна кайма додає краси та дозволяє зручно складати рушник. Крім того, така смужка дозволяє краще вбирати вологу завдяки своєму більш щільному переплетінню.

Однією з найпереконливіших теорій є та, що ці смужки є частиною ткацтва. На старих текстильних виробництвах такими смужками позначали кінець одного рушника та початок іншого.

Дехто зауважив, що смужки – це ніби своєрідний "термін зношування" рушників. Мовляв, якщо рушник стає такої ж товщини, як і смужки, то це означає його повне зношення.

Ця зона, відома як бордюр, допомагає уповільнити зношування, покращує здатність рушника поглинати вологу та надає йому елегантного вигляду,

– резюмував інший користувач.

Раніше у мережі поділилися ідеєю, як компактно скласти рушники. Детальну інструкцію показали у відео.