Чому це вважалося поганою прикметою – повідомляє 24 Канал.

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Чому прання у п'ятницю – погана прикмета

Згідно з народними прикметами, прання у п'ятницю принесе нещастя у родину. Так, наші пращури вірили, що якщо жінка буде прати у цей день тижня, то можна серйозно захворіти. Якщо ж це робитиме незаміжня дівчина, то вона може ніколи не вийти заміж.

Також вважалося, що після прання у п'ятницю речі ніколи не будуть достатньо чистими. Оскільки у християнстві п'ятниця вважається сумним днем, адже саме у цей день, згідно з Біблією, був розіп'ятий Ісус, то й п'ятниця не годиться для багатьох домашніх робіт. Пращури вірили, що прання й інші роботи у цей день можуть принести нещастя, а успіх – не усміхатиметься.

Предки також вважали, що якщо в п'ятницю таки влаштовували прання, то після того треба було обов'язково помолитися.

Також несприятливими днями для прання вважається понеділок та неділя. Так, прання у перший день тижня може принести фінансові труднощі, проблеми у стосунках та погіршення здоров'я.

Водночас найкращим днем для прання вважається четвер. У цей день можна привабити здоров'я, добробут та вдачу до оселі.

До слова, наші предки також вірили, що стіл має сильну енергетику і забороняли класти на нього ключі, щоб уникнути негативних наслідків. Так, класти ключі на стіл вважалося поганою прикметою, що може призвести до фінансових труднощів, конфліктів у сім'ї та привернути увагу крадіїв.