Серед них і ключі. Чому не можна класти їх на стіл та що говорять народні прикмети – повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна класти ключі на стіл

Наші предки вірили, що стіл має сильну енергетику, а тому до нього варто ставитися дуже обережно. Так, його ніколи не залишали брудним, а також забороняли класти особисті речі. Вважалося, що стіл є провідником між світами – матеріальним та духовним, а тому важливо з повагою до нього ставитися.

Так, забороняли на стіл класти ключі. Вони символізують захист та безпеку у домі. Існувала прикмета, що якщо ключ потрапляє до чужих рук, то це може призвести до негативних наслідків.

Класти ключі на стіл – також погана прикмета. Наші пращури вважали, що це може призвести до різних труднощів:

ключі вважаються символом багатства та благополуччя, а тому якщо покласти їх на столі, то можуть виникнути фінансові труднощі;

якщо кинути ключі на стіл, то це може спровокувати сварку чи конфлікт у сім'ї;

ключі на столі можуть привернути увагу крадіїв.



Прикмети про ключі / Фото Freepik

Крім того, існують й інші прикмети про ключі. До прикладу, вважається, що втрата ключів може призвести до втрати спокою. Пращури вважали, що через загублені ключі людину можуть переслідувати кошмари, можуть з'являтися необґрунтовані страхи.

Водночас, якщо знайти чужі ключі, то це означало б принести чужу енергетику у свою селю. Втім, якщо повернути ключі власнику, то, за повір'ям, негативних наслідків не буде.

Згідно з прикметами, поламані ключі – також до нещастя. Двері дому завжди намагалися зачиняти обережно, адже поламаний ключ – до втрати захисту від нечистої сили.

Згідно з прикметами, ключі краще зберігати в одному й тому ж місці. До прикладу, на ключниці чи у тумбочці.