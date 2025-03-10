Мокрі стіни можуть також призвести до утворення грибка, псування оздоблювальних матеріалів та навіть проблем зі здоров’ям. Про основні причини появи вологи на стінах та способи її усунення, розповідає 24 Канал.

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Погана вентиляція

Відсутність належного повітрообміну у квартирі – одна з найпоширеніших причин вологи на стінах. Це особливо актуально для кухонь, ванних кімнат та приміщень, де сушиться білизна.

Підвищена вологість повітря

Використання зволожувачів повітря, часте приготування їжі або сушіння одягу у квартирі теж може призвести до накопичення надмірної вологи.

Порушення гідроізоляції

Якщо квартира знаходиться на першому поверсі або у підвальному приміщенні, волога може проникати через підлогу чи стіни з ґрунту. Нещільності у гідроізоляції також можуть сприяти цьому.

Тріщини у стінах чи віконних рамах

Через дрібні тріщини волога ззовні може потрапляти всередину приміщення, особливо під час дощів чи снігопадів.

Конденсація вологи

Різниця температур між внутрішнім приміщенням і зовнішнім середовищем призводить до утворення конденсату на холодних стінах.

Мокрі стіни призводять до утворення грибка / Фото Pexels

Як боротися з мокрими стінами

Для того, щоб усунути проблеми з вологістю вдома, варто звернути увагу на:

Покращення вентиляції: встановіть витяжні вентилятори у ванній кімнаті та на кухні, регулярно провітрюйте приміщення.

Зниження рівня вологості: використовуйте осушувачі повітря або спеціальні абсорбенти вологи.

Утеплення стін: внутрішнє або зовнішнє утеплення стін допомагає запобігти утворенню конденсату.

Гідроізоляція: обробка стін спеціальними водовідштовхувальними засобами та ремонт тріщин.

Антигрибкова обробка: використовуйте спеціальні засоби для боротьби з пліснявою, якщо вона вже з'явилася.

Профілактика

Щоб уникнути появи вологи на стінах у майбутньому, варто дотримуватися кількох простих правил:

Регулярно провітрювати приміщення.

Не закривати вентиляційні отвори.

Вчасно ремонтувати пошкодження у стінах та віконних рамах.

Контролювати рівень вологості за допомогою гігрометра.

Крім того, слід пам'ятати, що боротьба з мокрими стінами потребує комплексного підходу. Якщо ви не можете самостійно визначити причину проблеми, краще звернутися до фахівців, які допоможуть усунути її на етапі зародження та зберегти комфорт у вашій оселі.