Почему это считалось плохой приметой – сообщает 24 Канал.

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Почему стирка в пятницу – плохая примета

Согласно народным приметам, стирка в пятницу принесет несчастье в семью. Так, наши предки верили, что если женщина будет стирать в этот день недели, то можно серьезно заболеть. Если же это будет делать незамужняя девушка, то она может никогда не выйти замуж.

Также считалось, что после стирки в пятницу вещи никогда не будут достаточно чистыми. Поскольку в христианстве пятница считается печальным днем, ведь именно в этот день, согласно Библии, был распят Иисус, то и пятница не годится для многих домашних работ. Предки верили, что стирка и другие работы в этот день могут принести несчастье, а успех – не будет улыбаться.

Предки также считали, что если в пятницу таки устраивали стирку, то после того надо было обязательно помолиться.

Также неблагоприятными днями для стирки считается понедельник и воскресенье. Так, стирка в первый день недели может принести финансовые трудности, проблемы в отношениях и ухудшение здоровья.

В то же время лучшим днем для стирки считается четверг. В этот день можно привлечь здоровье, благополучие и удачу в дом.

К слову, наши предки также верили, что стол имеет сильную энергетику и запрещали класть на него ключи, чтобы избежать негативных последствий. Так, класть ключи на стол считалось плохой приметой, что может привести к финансовым трудностям, конфликтам в семье и привлечь внимание воров.