Так, не можна міняти та прати постіль у понеділок. Чому так не можна робити – розповідає 24 Канал.

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Коли не можна міняти білизну

Згідно з народними прикметами, постіль варто міняти та прати в особливий день. Тоді до свого дому можна залучити здоров'я та успіх. Однак, якщо це зробити у "заборонений" день, то можуть виникнути серйозні проблеми.

Так, категорично не можна міняти постіль у понеділок. Також вважається, що не слід займатися постіллю у п'ятницю, неділю та у великі церковні свята, аби не накликати на себе біди.

Вважається, що прання постільної білизни у неділю може принести хвороби, погане самопочуття та страшні сни. Що стосується понеділка, то в народі вірять – цей день має негативну енергетику.

У понеділок не варто займатися прибиранням, пранням чи заміною постільної білизни, адже весь тиждень потім буде важким. Господарі почуватимуться втомленими, а все буквально буде падати з рук. Крім того, можуть виникнути проблеми на роботі.



Коли не варто прати постіль / Фото Unsplash

Заміна білизни та прання у понеділок може також накликати проблеми в особистому житті. Згідно з прикметами, можуть виникати сварки та непорозуміння з партнером.

Ба більше, існують забобони, що після прання білизни у понеділок, можуть виникнути й проблеми з фінансами.

Коли міняти постіль, щоб мати достаток та успіх

Пращури вважали, що існують сприятливі дні для прання. Якщо замінити постіль у ці дні, то господарі отримають здоров'я, добробут та вдачі.

Так, прання постільної білизни у четвер принесе багато удачі, а у суботу – достаток та міцне здоров'я. Крім того, обов'язково треба прати білизну у Великодній четвер. Це принесе позитивні та щасливі події на цілий рік.

Наші предки також вірили, що стіл має сильну енергетику і забороняли класти на нього ключі, щоб уникнути негативних наслідків. Раніше стало відомо, що станеться, якщо класти ключі на стіл.