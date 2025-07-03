Яку напругу може витримати холодильник та чи критичні для нього 230 вольтів – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чи можна залишати кондиціонер увімкненим під час відпустки

Чи нормальна для холодильника напруга 230

Холодильник – це невід'ємна побутова техніка у кожному домі. Без нього дійсно складно уявити своє життя. Однак під час експлуатації холодильника слід дотримуватися чітких норм безпеки. Однією з таких вимог є напруга.

Зазвичай, холодильники можуть ефективно працювати при напрузі від 220 до 240 вольтів. Звісно, техніка може працювати й за інших умов. За словами фахівців, холодильники можуть працювати при напрузі від 198 до 264 вольтів.

Важливо зауважити, що старі холодильники розраховані на напругу 220 вольтів, однак радянські виробники допускали похибку у 10%, тому навіть така техніка зможе працювати при новій напрузі в розетках.



Чи небезпечне зростання напруги до 230 вольтів / Фото Freepik

Загалом, на роботі холодильника майже не відобразиться збільшення напруги в розетках. Єдине, на що можуть впливати 230 вольтів, це на роботу компресора. При збільшенні напруги він зношуватиметься швидше.

Як захистити техніку

Якщо ви побоюєтеся, що більша напруга може нашкодити техніці, то її можна захистити. Для цього можна встановити стабілізатор або реле напруги – вони захистять техніку від стрибків напруги.

Також електрики радять періодично перевіряти стан мережі. До прикладу, стара проводка складніше переносить збільшення напруги та різні коливання, тому за цим слід ретельно стежити.

Раніше експерти розповіли, що кожна полиця холодильника має своє призначення. Якщо зберігати продукти неправильно, то вони псуватимуться швидше.