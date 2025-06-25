Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

До теми 5 характеристик, які обов'язково слід врахувати під час вибору кондиціонера

Чи можна залишати кондиціонер включеним

Як виявилося, кондиціонер можна залишати включеним, якщо власників немає вдома. Так можна робити й під час відпустки. Це підтримуватиме потік повітря та рівень вологості, якщо господарі будуть відсутні один чи два дні.

Експерти наголошують, що мовиться не про інтенсивне використання кондиціонера, а про розумне. По-перше, це підтримуватиме комфортний рівень температури у домі. Якщо кондиціонер вимикати перед відпусткою, то після повернення системі доведеться інтенсивно працювати та використовувати більше енергії, щоб знизити температуру.

По-друге, якщо кондиціонер буде працювати під час вашої відпустки, то зникає ймовірність появи цвілі.

Загалом, експерти радять залишати кондиціонер ввімкненим на рівні 22 градуси. Це комфортна температура і для роботи кондиціонера, і для проживання. Звісно, це все індивідуально та ідеальних налаштувань для всіх споживачів немає, проте такий варіант є найпоширенішим.

Однак важливо пам'ятати й про правила безпеки. Так, якщо у домі слабка електропроводка або ви сумніваєтеся, що кондиціонер зможе працювати без збоїв, то краще не залишати його увімкненим.

До слова, раніше фахівці поділилися порадами, як можна знизити температуру у кімнаті без використання вентиляторів та кондиціонерів. Як виявилося, ці маленькі помічники є дуже доступними.