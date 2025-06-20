Виявляється, знизити температуру на кілька градусів можна без збільшення витрат на електроенергію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

До теми 5 характеристик, які обов'язково слід врахувати під час вибору кондиціонера

Як охолодити кімнату

Охолодити дім можна не лише за допомогою вентилятора чи кондиціонера, а й природними способами. Так, деякі кімнатні рослини можуть знизити температуру у приміщенні на кілька градусів.

Річ у тім, що рослини можуть виділяти водяну пару через листя. Це робить повітря навколо них вологим, а також дозволяє поглинати тепло. Кімнатні рослини також значно покращать циркуляцію повітря, тому можуть виступати в ролі природних "вентиляторів".

Щоб охолодити кімнату, фахівці радять поставити такі рослини:

  • Фікус еластик

Велике листя фікуса, за словами фахівців, буде ефективно охолоджувати кімнату та доповнювати інтер'єр. Головне – не ставити фікуси на сонці, адже це може їм нашкодити.

Як фікуси охолоджують приміщення
Як фікуси охолоджують приміщення / Фото Unsplash

  • Алое вера

Алое вера відоме своїми заспокійливими та лікувальними властивостями. Однак ця кімнатна рослина здатна знижувати температуру та охолоджувати приміщення.

  • Аглаонема

Англоенема відома завдяки своєму гарному листю – від блідо-сріблястих до яскраво-рожевих відтінків. Ця китайська вічнозелена рослина також може зробити кімнату комфортнішою, покращуючи якість повітря та знижуючи температуру на кілька градусів.

Як кімнатні рослини можуть охолодити кімнату
Як кімнатні рослини можуть охолодити кімнату / Фото Unsplash

Раніше фахівці розповіли, чому гортензії можуть слабнути. Як виявилося, причин такого явища може бути декілька.