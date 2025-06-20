Виявляється, знизити температуру на кілька градусів можна без збільшення витрат на електроенергію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.
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Як охолодити кімнату
Охолодити дім можна не лише за допомогою вентилятора чи кондиціонера, а й природними способами. Так, деякі кімнатні рослини можуть знизити температуру у приміщенні на кілька градусів.
Річ у тім, що рослини можуть виділяти водяну пару через листя. Це робить повітря навколо них вологим, а також дозволяє поглинати тепло. Кімнатні рослини також значно покращать циркуляцію повітря, тому можуть виступати в ролі природних "вентиляторів".
Щоб охолодити кімнату, фахівці радять поставити такі рослини:
- Фікус еластик
Велике листя фікуса, за словами фахівців, буде ефективно охолоджувати кімнату та доповнювати інтер'єр. Головне – не ставити фікуси на сонці, адже це може їм нашкодити.
Як фікуси охолоджують приміщення / Фото Unsplash
- Алое вера
Алое вера відоме своїми заспокійливими та лікувальними властивостями. Однак ця кімнатна рослина здатна знижувати температуру та охолоджувати приміщення.
- Аглаонема
Англоенема відома завдяки своєму гарному листю – від блідо-сріблястих до яскраво-рожевих відтінків. Ця китайська вічнозелена рослина також може зробити кімнату комфортнішою, покращуючи якість повітря та знижуючи температуру на кілька градусів.
Як кімнатні рослини можуть охолодити кімнату / Фото Unsplash
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