Оказывается, снизить температуру на несколько градусов можно без увеличения расходов на электроэнергию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.
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Как охладить комнату
Охладить дом можно не только с помощью вентилятора или кондиционера, но и естественными способами. Так, некоторые комнатные растения могут снизить температуру в помещении на несколько градусов.
Дело в том, что растения могут выделять водяной пар через листья. Это делает воздух вокруг них влажным, а также позволяет поглощать тепло. Комнатные растения также значительно улучшат циркуляцию воздуха, поэтому могут выступать в роли естественных "вентиляторов".
Чтобы охладить комнату, специалисты советуют поставить такие растения:
- Фикус эластик
Большие листья фикуса, по словам специалистов, будет эффективно охлаждать комнату и дополнять интерьер. Главное – не ставить фикусы на солнце, ведь это может им навредить.
Как фикусы охлаждают помещение / Фото Unsplash
- Алоэ вера
Алоэ вера известно своими успокаивающими и лечебными свойствами. Однако это комнатное растение способно снижать температуру и охлаждать помещение.
- Аглаонема
Англоенема известна благодаря своим красивым листьям – от бледно-серебристых до ярко-розовых оттенков. Это китайское вечнозеленое растение также может сделать комнату более комфортной, улучшая качество воздуха и снижая температуру на несколько градусов.
Как комнатные растения могут охладить комнату / Фото Unsplash
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