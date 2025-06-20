Оказывается, снизить температуру на несколько градусов можно без увеличения расходов на электроэнергию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Как охладить комнату

Охладить дом можно не только с помощью вентилятора или кондиционера, но и естественными способами. Так, некоторые комнатные растения могут снизить температуру в помещении на несколько градусов.

Дело в том, что растения могут выделять водяной пар через листья. Это делает воздух вокруг них влажным, а также позволяет поглощать тепло. Комнатные растения также значительно улучшат циркуляцию воздуха, поэтому могут выступать в роли естественных "вентиляторов".

Чтобы охладить комнату, специалисты советуют поставить такие растения:

Фикус эластик

Большие листья фикуса, по словам специалистов, будет эффективно охлаждать комнату и дополнять интерьер. Главное – не ставить фикусы на солнце, ведь это может им навредить.



Как фикусы охлаждают помещение / Фото Unsplash

Алоэ вера

Алоэ вера известно своими успокаивающими и лечебными свойствами. Однако это комнатное растение способно снижать температуру и охлаждать помещение.

Аглаонема

Англоенема известна благодаря своим красивым листьям – от бледно-серебристых до ярко-розовых оттенков. Это китайское вечнозеленое растение также может сделать комнату более комфортной, улучшая качество воздуха и снижая температуру на несколько градусов.



Как комнатные растения могут охладить комнату / Фото Unsplash

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