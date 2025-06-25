Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Можно ли оставлять кондиционер включенным

Как оказалось, кондиционер можно оставлять включенным, если владельцев нет дома. Так можно делать и во время отпуска. Это будет поддерживать поток воздуха и уровень влажности, если хозяева будут отсутствовать один или два дня.

Эксперты отмечают, что речь идет не об интенсивном использовании кондиционера, а о разумном. Во-первых, это будет поддерживать комфортный уровень температуры в доме. Если кондиционер выключать перед отпуском, то после возвращения системе придется интенсивно работать и использовать больше энергии, чтобы снизить температуру.

Во-вторых, если кондиционер будет работать во время вашего отпуска, то исчезает вероятность появления плесени.

В общем, эксперты советуют оставлять кондиционер включенным на уровне 22 градуса. Это комфортная температура и для работы кондиционера, и для проживания. Конечно, это все индивидуально и идеальных настроек для всех потребителей нет, однако такой вариант является самым распространенным.

Однако важно помнить и о правилах безопасности. Так, если в доме слабая электропроводка или вы сомневаетесь, что кондиционер сможет работать без сбоев, то лучше не оставлять его включенным.

К слову, ранее специалисты поделились советами, как можно снизить температуру в комнате без использования вентиляторов и кондиционеров. Как оказалось, эти маленькие помощники являются очень доступными.