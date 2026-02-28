Невидимая проблема, из-за которой бойлер быстро изнашивается

Водонагреватель – один из важнейших приборов в доме, ведь именно он обеспечивает горячую воду. Обычно мы вспоминаем о нем только тогда, когда горячая вода внезапно исчезает. Чтобы избежать такой ситуации, стоит следить за его состоянием и обращать внимание на тревожные признаки.

Если вы заметили снижение давления воды, белый налет на кранах или потрескивание и "щелчки" изнутри бойлера, возможно, внутри накопился осадок из-за жесткой воды. Об этом пишет House Digest.

Как защитить водонагреватель от жесткой воды?

Жесткой называют воду с высоким содержанием растворенных минералов – кальция и магния. Во время нагрева они образуют отложения (накипь). Хотя такая вода не вредна для здоровья, она может повреждать трубы и бытовую технику.

Осадок скапливается на дне бака, из-за чего нагревателю сложнее работать: вода греется дольше, счета за коммунальные услуги могут вырасти, а срок службы прибора сокращается.

Лучший способ профилактики – регулярное техническое обслуживание.

Специалисты советуют промывать водонагреватель минимум раз в 6 – 12 месяцев. Если во время слива воды обнаружат кальциевый осадок, бак могут очистить от накипи специальным средством. Хотя промывку теоретически можно выполнить самостоятельно (нужно перекрыть подачу воды и нагрев, слить воду из бака и наполнить его снова), безопаснее доверить это профессионалам.

Еще одна возможная причина проблем – изношенный анодный стержень. Именно он "принимает на себя" минеральные отложения, защищая бак от коррозии. Со временем стержень разрушается и нуждается в замене. Когда анод полностью разрушается, коррозия начинает повреждать сам бак. Ржавчина постепенно разъедает металл изнутри, и в определенный момент появляется внезапная утечка.

Если вы заметили ржавчину на корпусе бойлера, это может быть сигналом, что анод поврежден.

Вы можете вызвать сантехника, чтобы он проверил и, при необходимости, заменил анодный стержень, если он слишком испорчен и не работает должным образом.

Помните, что регулярное обслуживание всегда обходится дешевле, чем полная замена водонагревателя.

Бойлер часто выходит из строя из-за накипи / Фото из открытых источников

Из-за чего еще бойлер может выходить из строя?

Erie Insurance называет другие причины, из-за которых водонагреватель может плохо работать:

Чрезмерное давление воды

Слишком большое давление может повредить водонагреватель, трубы и другие приборы. Если вы заметили воду из переливной трубы сбоку бака, это может свидетельствовать о избыточном давлении.

Коррозионные испарения

Для процесса сгорания водонагревателям нужен воздух. Если качество воздуха плохое, могут возникать проблемы. Особенно опасен воздух с коррозийными веществами, который может повредить бак. Поэтому держите аммиак, отбеливатель и другие агрессивные вещества подальше от водонагревателя.

Неправильный размер бака

Водонагреватели бывают разных размеров в зависимости от потребностей домохозяйства. Если устройство слишком маленькое, он будет работать с перегрузкой, что ускорит его износ.

Старость

Обычно водонагреватели служат 8 – 12 лет. После этого риск поломки возрастает. Если появляются проблемы с ржавчиной, нагревательным элементом или гаснет запальник – возможно, причина именно в возрасте устройства.

Как слить воду из бойлера?

Полное сливание воды из бойлера – обязательная процедура во время обслуживания. Это нужно для очистки бака от накипи, замены магниевого анода или демонтажа прибора.

Перед сливом обязательно:

отключите бойлер из сети;

перекройте подачу холодной воды;

дождитесь, пока вода остынет (3 – 5 часов).

Самый простой способ слива – воспользуйтесь предохранительным клапаном: