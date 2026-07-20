Все неправильно рассчитывают стоимость ремонта: где скрыт главный подводный камень

Многие люди уверены, что чем больше квартира, тем дороже обойдется ее ремонт. Однако на практике эта логика срабатывает не всегда. Оказывается, ремонт однокомнатной квартиры может обойтись почти столько же, сколько ремонт двухкомнатной.

Причину этого объяснила пользовательница инстаграма Владислава Токарева. По ее словам, главная ошибка заключается в том, что люди ориентируются только на общую площадь квартиры. На самом деле же основную часть бюджета "съедают" не квадратные метры, а так называемые дорогостоящие функциональные зоны.

Почему разница в стоимости ремонта не такая большая?

Блогер объясняет, почему независимо от того, однокомнатная это квартира или двухкомнатная, в обоих случаях нужно обустроить кухню, ванную комнату, туалет, прихожую, провести электрику, сантехнику, установить двери, освещение и выполнить другие базовые работы. Именно эти помещения являются самыми дорогостоящими при ремонте из-за большого количества инженерных коммуникаций, отделочных материалов, мебели и техники.

Почему все неправильно рассчитывают стоимость ремонта: смотрите видео

Почему дополнительная комната обходится дешевле?

В двухкомнатной квартире большая площадь обычно появляется благодаря еще одной жилой комнате. И именно она, по словам Владиславы, является одной из самых дешевых в ремонте. В большинстве случаев расходы ограничиваются:

выравниванием стен,

отделкой пола,

покраской или поклейкой обоев,

установкой плинтусов, освещения и мебели.

В отличие от кухни или санузла, здесь нет дорогостоящих сантехнических работ, плитки, сложной электропроводки или встроенной техники.

На что обратить внимание при планировании бюджета?

Девушка советует не умножать среднюю стоимость ремонта на площадь квартиры. Вместо этого стоит отдельно просчитать бюджет для кухни, санузлов и других технически сложных зон, ведь именно они составляют значительную часть всех расходов. Только после этого стоит добавлять смету для жилых комнат, ремонт которых обычно обходится значительно дешевле.

Поэтому при покупке квартиры не стоит думать, почему разница в 15–20 квадратных метров автоматически означает существенно более дорогой ремонт. Во многих случаях решающее значение имеет не площадь, а количество "дорогих" помещений и сложность работ в них.