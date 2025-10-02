Когда в системе отопления появляется воздух, это может приводить к плохой циркуляции воды, холодным зонам на радиаторах и шумам ("бурлению"). Чтобы избежать таких проблем и восстановить нормальную теплоотдачу, нужно провести процедуру "выпуска воздуха" или "продувки" системы.

Как это правильно сделать – рассказали эксперты издания Viessmann, передает 24 Канал.

Как убрать воздух из системы отопления?

Прежде всего выключите отопление и дайте системе немного остыть. Далее откройте воздухопроводные клапаны на радиаторах – обычно они расположены в верхней части. Понемногу поверните клапан (с помощью специального ключа или отвертки) против часовой стрелки – вы услышите шипение воздуха. Когда воздух перестанет выходить и пойдет равномерная струя воды, закройте клапан. Повторите для всех радиаторов, начиная с того, что расположен дальше всего от источника тепла.

После процедуры проверьте давление в системе и, при необходимости, поднимите его до рекомендованного уровня. Если система отопления является закрытого типа, полезным будет также долить воду через заполняющую линию и проконтролировать, чтобы система поддерживала необходимое давление.



Как убрать воздух из системы отопления / Фото Unsplash

Как часто это нужно делать?

Как пишет This Old House, это нужно делать раз в год, в идеале перед началом отопительного сезона. Однако, если вы чаще замечаете признаки попадания воздуха, возможно, вам придется прокачивать их чаще.

Важно!!! Не рекомендуется прокачивать радиаторы, когда система отопления включена. Вода в системе будет горячей, что увеличивает риск ожогов. Кроме того, прокачка радиаторов во время их работы может втянуть больше воздуха в систему, что сведет на нет цель.

Как подготовиться к отопительному сезону?