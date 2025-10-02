Секрет теплых батарей: как убрать воздух из системы отопления
- Для устранения воздуха из системы отопления нужно провести процедуру "выпуска воздуха" или "продувки" системы.
- Рекомендуется проводить эту процедуру раз в год перед началом отопительного сезона, но в случае частых проблем с воздухом может потребоваться более частая прокачка.
Когда в системе отопления появляется воздух, это может приводить к плохой циркуляции воды, холодным зонам на радиаторах и шумам ("бурлению"). Чтобы избежать таких проблем и восстановить нормальную теплоотдачу, нужно провести процедуру "выпуска воздуха" или "продувки" системы.
Как это правильно сделать – рассказали эксперты издания Viessmann, передает 24 Канал.
Как убрать воздух из системы отопления?
- Прежде всего выключите отопление и дайте системе немного остыть.
- Далее откройте воздухопроводные клапаны на радиаторах – обычно они расположены в верхней части.
- Понемногу поверните клапан (с помощью специального ключа или отвертки) против часовой стрелки – вы услышите шипение воздуха.
- Когда воздух перестанет выходить и пойдет равномерная струя воды, закройте клапан.
- Повторите для всех радиаторов, начиная с того, что расположен дальше всего от источника тепла.
После процедуры проверьте давление в системе и, при необходимости, поднимите его до рекомендованного уровня. Если система отопления является закрытого типа, полезным будет также долить воду через заполняющую линию и проконтролировать, чтобы система поддерживала необходимое давление.
Как убрать воздух из системы отопления / Фото Unsplash
Как часто это нужно делать?
Как пишет This Old House, это нужно делать раз в год, в идеале перед началом отопительного сезона. Однако, если вы чаще замечаете признаки попадания воздуха, возможно, вам придется прокачивать их чаще.
Важно!!! Не рекомендуется прокачивать радиаторы, когда система отопления включена. Вода в системе будет горячей, что увеличивает риск ожогов. Кроме того, прокачка радиаторов во время их работы может втянуть больше воздуха в систему, что сведет на нет цель.
Как подготовиться к отопительному сезону?
Наибольшие потери тепла происходят через окна и двери, поэтому их следует утеплить в первую очередьзаклеить щели уплотнителем или герметиком, наклеить теплосберегающую пленку, повесить плотные шторы.
Дополнительно поможет застекленная лоджия, а также утепленные двери с герметичными стыками или специальной щеткой внизу. Важно позаботиться и о батареях: открыть пространство вокруг них, подвязать длинные шторы и установить теплоотражающий экран из фольги.
Простыми и доступными решениями остаются теплая одежда, грелки, а также современные одеяла с подогревом.