Коли в системі опалення з'являється повітря, це може призводити до поганого циркулювання води, холодних зон на радіаторах та шумів ("бурління"). Щоб уникнути таких проблем і відновити нормальну тепловіддачу, потрібно провести процедуру "випуску повітря" або "продування" системи.

Як це правильно зробити – розповіли експерти видання Viessmann, передає 24 Канал.

Як прибрати повітря з системи опалення?

Насамперед вимкніть опалення й дайте системі трохи охолонути. Далі відкрийте повітропровідні клапани на радіаторах – зазвичай вони розташовані у верхній частині. Потроху поверніть клапан (за допомогою спеціального ключа або викрутки) проти годинникової стрілки – ви почуєте шипіння повітря. Коли повітря перестане виходити й піде рівномірний струмінь води, закрийте клапан. Повторіть для всіх радіаторів, починаючи з того, що розташований найдалі від джерела тепла.

Після процедури перевірте тиск у системі та, за необхідності, підніміть його до рекомендованого рівня. Якщо система опалення є закритого типу, корисним буде також долити воду через заповнюючу лінію та проконтролювати, щоб система підтримувала необхідний тиск.



Як прибрати повітря з системи опалення / Фото Unsplash

Як часто це потрібно робити?

Як пише This Old House, це потрібно робити раз на рік, в ідеалі перед початком опалювального сезону. Однак, якщо ви частіше помічаєте ознаки потрапляння повітря, можливо, вам доведеться прокачувати їх частіше.

Важливо! Не рекомендується прокачувати радіатори, коли система опалення увімкнена. Вода в системі буде гарячою, що збільшує ризик опіків. Крім того, прокачування радіаторів під час їх роботи може втягнути більше повітря в систему, що зведе нанівець мету.

Як підготуватися до опалювального сезону?