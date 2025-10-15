Опросы показывают, что многие меняют простыни, пододеяльник и наволочки лишь раз в две недели. Эксперт по биомедицинским наукам утверждает, что этого недостаточно.

Так, по словам доктора Гарета Найя, преподавателя биомедицинских наук в Университете Солфорда, исследования показали: уже через неделю использования наволочка может содержать больше бактерий, чем сиденье унитаза. Неприятно, но факт, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Как часто нужно брать постельное белье?

Большинство людей каждую ночь теряют около 500 – 700 миллилитров пота, который остается на простынях и пододеяльниках. Человек также ежедневно теряет около 500 миллионов клеток кожи, большинство из которых – во время сна. Кроме того, человек вырабатывает другие выделения, например слюну. Все это создает идеальную среду для размножения бактерий, грибков и других микроорганизмов.

Уже через неделю на наволочке может быть на 17 000 колоний бактерий больше, чем на сиденье унитаза. "То есть место, где каждый вечер лежит ваша голова, может быть грязнее туалета!", – говорит доктор Най.

И это еще не все: если не стирать наволочку достаточно часто, пот, слюна и пылевые клещи могут проникать внутрь подушки. Обычная подушка может содержать до 16 видов грибков и миллионы спор, что особенно опасно для людей с аллергиями или астмой.

Эксперты объясняют, что не обязательно еженедельно стирать всю постель. Есть простые решения.

Как говорит Фиби Стрит, специалист по текстилю? большинство людей стирает постель раз в неделю или два, и этого обычно достаточно. Но если вы волнуетесь из-за бактерий на наволочке и нет времени менять всю постель, "просто постирайте простынь и наволочки". Они накапливают больше всего пота, грязи и бактерий, потому что постоянно контактируют с лицом и волосами.

Фиби также советует иметь несколько комплектов белья для каждой кровати. Так легче поддерживать чистоту, не ожидая, пока белье высохнет в тот же день. Во время стирки, по ее словам, "не перегружайте стиральную машину – постель нуждается в пространстве, чтобы тщательно выполоскаться и избавиться от пота и грязи".

Важно также правильно сушить белье. Лучше всего – под открытым небом, ведь ультрафиолетовое излучение солнца помогает уничтожать бактерии.

Доктор Най призывает не спешить заправлять постель утром, а дать ей проветриться, чтобы избежать роста бактерий.

Чтобы предотвратить скопление бактерий стоит приобрести защитный чехол для подушки. Это дополнительный слой между подушкой и наволочкой, который защищает от пота, слюны и пылевых клещей. Такой чехол поможет реже стирать подушку и забыть о неприятных желтых пятнах.

Доктор Джизем Сейменоглу, медицинский косметолог из Лондона, советует стирать наволочку каждые 2 – 3 дня, особенно если кожа склонна к высыпаниям, пишет The Korea Times.

Справка: По народным приметам, нельзя стирать или менять белье в понедельник – это может навлечь усталость, ссоры и финансовые проблемы. Также не советуют делать это в пятницу, воскресенье и большие праздники. Лучше всего менять постель в четверг – на удачу, или в субботу – для достатка и здоровья.