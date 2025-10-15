Опитування показують, що багато хто змінює простирадла, підковдру та наволочки лише раз на два тижні. Експерт з біомедичних наук стверджує, що цього недостатньо.

Так, за словами доктора Гарета Найя, викладача біомедичних наук в Університеті Солфорда, дослідження показали: вже через тиждень використання наволочка може містити більше бактерій, ніж сидіння унітазу. Неприємно, але факт, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Як часто потрібно брати постільну білизну?

Більшість людей щоночі втрачають близько 500 – 700 мілілітрів поту, який залишається на простирадлах і підковдрах. Людина також щодня втрачає близько 500 мільйонів клітин шкіри, більшість із яких – під час сну. Крім того, людина виробляє інші виділення, наприклад слину. Усе це створює ідеальне середовище для розмноження бактерій, грибків та інших мікроорганізмів.

Уже через тиждень на наволочці може бути на 17 000 колоній бактерій більше, ніж на сидінні унітазу. "Тобто місце, де щовечора лежить ваша голова, може бути бруднішим за туалет!", – каже доктор Най.

І це ще не все: якщо не прати наволочку досить часто, піт, слина й пилові кліщі можуть проникати всередину подушки. Звичайна подушка може містити до 16 видів грибків і мільйони спор, що особливо небезпечно для людей з алергіями чи астмою.

Експерти пояснюють, що не обов'язково щотижня прати всю постіль. Є прості рішення.

Як каже Фібі Стріт, фахівчиня з текстилю? більшість людей пере постіль раз на тиждень або два, і цього зазвичай достатньо. Але якщо ви хвилюєтеся через бактерії на наволочці й не маєте часу міняти все ліжко, "просто виперіть простирадло й наволочки". Вони накопичують найбільше поту, бруду й бактерій, бо постійно контактують із обличчям і волоссям.

Фібі також радить мати кілька комплектів білизни для кожного ліжка. Так легше підтримувати чистоту, не чекаючи, поки білизна висохне того ж дня. Під час прання, за її словами, "не перевантажуйте пральну машину – постіль потребує простору, щоб ретельно виполоскатися й позбутися поту та бруду".

Важливо також правильно сушити білизну. Найкраще – просто неба, адже ультрафіолетове випромінювання сонця допомагає знищувати бактерії.

Доктор Най закликає не поспішати заправляти ліжко зранку, а дати йому провітритися, щоб уникнути росту бактерій.

Щоб запобігти скупченню бактерій варто придбати захисний чохол для подушки. Це додатковий шар між подушкою й наволочкою, який захищає від поту, слини й пилових кліщів. Такий чохол допоможе рідше прати подушку й забути про неприємні жовті плями.

Доктор Джизем Сейменоглу, медичний косметолог із Лондона, радить прати наволочку кожні 2 – 3 дні, особливо якщо шкіра схильна до висипів, пише The Korea Times.

Довідка: За народними прикметами, не можна прати чи міняти білизну в понеділок – це може накликати втому, сварки й фінансові проблеми. Також не радять робити це у п'ятницю, неділю та великі свята. Найкраще міняти постіль у четвер – на удачу, або в суботу – для достатку та здоров'я.