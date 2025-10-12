Однак, як пише Express, повернути первісну білизну шкарпеткам можливо, передає 24 Канал.

Як відбілити шкарпетки?

Оцет – головний помічник у боротьбі з сірістю

Відновити білизну шкарпеток допоможе звичайний оцет. Для цього потрібно вилити склянку оцту у каструлю води, довести суміш до кипіння й занурити туди брудні шкарпетки. Після цього посуд накривають кришкою і залишають речі на ніч. Вранці залишається лише випрати їх звичним способом – і тканина знову стане білосніжною.

Сода – другий етап для ідеальної чистоти

Якщо оцет не дав очікуваного результату, експерти радять скористатися содою. Вона не лише вибілює тканину, а й нейтралізує запахи. Для приготування розчину слід розчинити склянку соди у великій мисці з водою, замочити шкарпетки на ніч, а потім випрати їх у машинці при максимальній температурі.



Подвійна дія – оцет і сода

Обидва засоби можна використовувати одночасно. Достатньо додати по пів склянки соди й оцту у велику місткість води, занурити шкарпетки й залишити на кілька годин.

Чому це працює?

Як пояснює LiveScience, коли соду й оцет змішують, відбувається реакція. Вона Ця реакція піднімає бруд із поверхні, полегшуючи його видалення, допомагає прочищати зливи та розм'якшувати наліт, створює тимчасовий механічний ефект "кипіння", який очищає без шкоди для матеріалів.

