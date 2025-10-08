Які проблеми здатна вирішили сода – розкаже 24 Канал з посиланням на AOL.

Дивіться також Не лише забиває раковину: чому ні в якому разі не можна викидати кавову гущу в умивальник

Які проблеми вирішить сода?

Оновлення стін без фарбування

Найчастіше забруднюються стіни у коридорах і біля входу – саме там з'являються потертості, сліди від взуття чи сумок. Експерти радять просте рішення: розчинити чайну ложку соди у склянці гарячої води, нанести суміш на губку та обережно протерти пляму. Після очищення залишки засобу потрібно змити вологою тканиною.

Повернення блиску підлозі

Дерев'яні та плиткові поверхні часто страждають від подряпин і темних слідів. Завдяки м'якому абразивному ефекту сода допомагає без зусиль видалити ці дефекти. Для цього достатньо посипати порошок на проблемне місце та акуратно протерти вологою губкою.

Чистий посуд без подряпин

Металеві сліди від ножів та виделок на тарілках можна усунути содовою пастою. Змішайте порошок із невеликою кількістю води, нанесіть на губку та відполіруйте посуд круговими рухами.



Які проблеми вирішить сода / Фото Africa Images

Як пише Фармацевтична енциклопедія, бікарбонат натрію – екологічний і безпечний засіб, який не шкодить ні поверхням, ні здоров'ю людей і тварин. Його головна перевага – доступність і низька ціна. Експерти закликають не недооцінювати звичайну соду: вона допомагає підтримувати чистоту, економити кошти й уникати зайвих хімічних засобів у побуті.

Які ділянки варто прибирати щопонеділка?