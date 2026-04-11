Массивные конструкции уходят в прошлое: каков потолок нового поколения

В 2026 году потолок перестал быть просто "финальным штрихом" ремонта. Теперь это важная часть интерьера, которая сильно влияет на общий вид комнаты.

Громоздкие конструкции и сложный ремонт уходят в прошлое. Их заменяют более простые, аккуратные и долговечные решения. Об этом пишет "Радио Трек".

Смотрите также Дизайнеры отказывают от использования 5 видов штор

Какой потолок выбрать в 2026 году?

Глянцевые потолки уже не так популярны. Сейчас чаще выбирають матовые или сатиновые варианты. Их основные преимущества:

ровная поверхность без трещин;

нет сильного блеска;

быстрый и чистый монтаж;

можно сделать скрытое освещение.

Кроме белого, популярны и другие цвета: кремовый, светло-серый, нежные пастельные оттенки.

Матовые натяжные потолки – новая классика / Фото Pinterest

Обычные гладкие потолки постепенно заменяют фактурные. Среди популярных вариантов:

эффект мрамора (венецианская штукатурка);

бетонная текстура;

микроцемент.

Такие потолки уникальны на вид, потому что каждая поверхность получается немного разной. К тому же они хорошо сочетаются с деревом и камнем.

Деревянные элементы снова в моде. В частности,

деревянные панели;

реечные конструкции;

балки иногда даже имитацию паркета на потолке.

Дерево придает комнате ощущение тепла и роскоши.

Спросом пользуются также панели и 3D-дизайн. Дизайнеры используют:

геометрические панели;

объемные 3D-элементы;

акустические панели.

Часто их ставят не по всему потолку, а только в отдельных зонах как акцент.

В тренде – объемный потолок / Фото Pinterest

Зеркальные и металлические элементы – смелый вариант дизайна. В тренде:

матовый металл (латунь, бронза);

эффект старого металла;

зеркальные вставки для расширения пространства;

панели с подсветкой.

Такие потолки могут визуально увеличить комнату, но нуждаются в качественном монтаже.

Чтобы потолок имел красивый вид и служил долго:

для ванной и кухни выбирайте влагостойкие материалы;

в низких комнатах не стоит делать массивные конструкции;

подбирайте стиль под интерьер (минимализм, лофт, классика и т.д.).

Современный потолок – это уже не просто фон, а важная часть дизайна. Правильно подобранный вариант может сделать интерьер дороже на вид.

Что такое тренд "размывание потолка"

Современные дизайнеры все чаще отказываются от классического белого потолка и используют технику, которую называют "размывание потолка". Об этом пишет Homes and gardens.

Ее суть в том, что потолок красят не в белый, а в тот же цвет, что и стены, но в значительно более светлом оттенке. Благодаря этому между стенами и потолком нет резкого перехода, и пространство имеет более целостный вид.

Такой подход делает комнату визуально выше, потому что глаз не "останавливается" на контрастном белом потолке. Пространство будто продолжается вверх, поэтому помещение кажется больше и легче.

Кроме того, отсутствие резкого контраста создает более мягкую и уютную атмосферу, что особенно важно для небольших комнат, где каждый визуальный прием влияет на ощущение пространства.

Дизайнеры также отмечают, что белый потолок сегодня часто кажется слишком резким и даже немного устаревшим, особенно в интерьерах, где используют цветные или теплые стены.

Поэтому все чаще выбирают естественные и мягкие оттенки – бежевые, кремовые, светло-серые или приглушенные зеленые.

Идея заключается в том, чтобы потолок не выделялся, а "поддерживал" общую цветовую гамму комнаты.

Еще один важный момент – это тип краски. Лучше всего работает матовое покрытие, которое не дает лишнего блеска, равномерно рассеивает свет и делает цвет глубже и спокойнее.

В результате "размывание потолка" создает более современный эффект: комната кажется выше, гармоничнее и комфортнее, а сам интерьер воспринимается как единая продуманная среда, а не набор отдельных поверхностей.

Почему люди все чаще отказываются от традиционных кроватей