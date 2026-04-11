Массивные конструкции уходят в прошлое: каков потолок нового поколения
- В 2026 году потолки стали важной частью интерьера.
- Популярны матовые, сатиновые, фактурные потолки с деревянными элементами, 3D-дизайном, зеркальными и металлическими элементами, визуально расширяющие пространство.
В 2026 году потолок перестал быть просто "финальным штрихом" ремонта. Теперь это важная часть интерьера, которая сильно влияет на общий вид комнаты.
Громоздкие конструкции и сложный ремонт уходят в прошлое. Их заменяют более простые, аккуратные и долговечные решения. Об этом пишет "Радио Трек".
Какой потолок выбрать в 2026 году?
Глянцевые потолки уже не так популярны. Сейчас чаще выбирають матовые или сатиновые варианты. Их основные преимущества:
- ровная поверхность без трещин;
- нет сильного блеска;
- быстрый и чистый монтаж;
- можно сделать скрытое освещение.
Кроме белого, популярны и другие цвета: кремовый, светло-серый, нежные пастельные оттенки.
Матовые натяжные потолки – новая классика / Фото Pinterest
Обычные гладкие потолки постепенно заменяют фактурные. Среди популярных вариантов:
- эффект мрамора (венецианская штукатурка);
- бетонная текстура;
- микроцемент.
Такие потолки уникальны на вид, потому что каждая поверхность получается немного разной. К тому же они хорошо сочетаются с деревом и камнем.
Деревянные элементы снова в моде. В частности,
- деревянные панели;
- реечные конструкции;
- балки иногда даже имитацию паркета на потолке.
Дерево придает комнате ощущение тепла и роскоши.
Спросом пользуются также панели и 3D-дизайн. Дизайнеры используют:
- геометрические панели;
- объемные 3D-элементы;
- акустические панели.
Часто их ставят не по всему потолку, а только в отдельных зонах как акцент.
В тренде – объемный потолок / Фото Pinterest
Зеркальные и металлические элементы – смелый вариант дизайна. В тренде:
- матовый металл (латунь, бронза);
- эффект старого металла;
- зеркальные вставки для расширения пространства;
- панели с подсветкой.
Такие потолки могут визуально увеличить комнату, но нуждаются в качественном монтаже.
Чтобы потолок имел красивый вид и служил долго:
- для ванной и кухни выбирайте влагостойкие материалы;
- в низких комнатах не стоит делать массивные конструкции;
- подбирайте стиль под интерьер (минимализм, лофт, классика и т.д.).
Современный потолок – это уже не просто фон, а важная часть дизайна. Правильно подобранный вариант может сделать интерьер дороже на вид.
Что такое тренд "размывание потолка"
Современные дизайнеры все чаще отказываются от классического белого потолка и используют технику, которую называют "размывание потолка". Об этом пишет Homes and gardens.
Ее суть в том, что потолок красят не в белый, а в тот же цвет, что и стены, но в значительно более светлом оттенке. Благодаря этому между стенами и потолком нет резкого перехода, и пространство имеет более целостный вид.
Такой подход делает комнату визуально выше, потому что глаз не "останавливается" на контрастном белом потолке. Пространство будто продолжается вверх, поэтому помещение кажется больше и легче.
Кроме того, отсутствие резкого контраста создает более мягкую и уютную атмосферу, что особенно важно для небольших комнат, где каждый визуальный прием влияет на ощущение пространства.
Дизайнеры также отмечают, что белый потолок сегодня часто кажется слишком резким и даже немного устаревшим, особенно в интерьерах, где используют цветные или теплые стены.
Поэтому все чаще выбирают естественные и мягкие оттенки – бежевые, кремовые, светло-серые или приглушенные зеленые.
Идея заключается в том, чтобы потолок не выделялся, а "поддерживал" общую цветовую гамму комнаты.
Еще один важный момент – это тип краски. Лучше всего работает матовое покрытие, которое не дает лишнего блеска, равномерно рассеивает свет и делает цвет глубже и спокойнее.
В результате "размывание потолка" создает более современный эффект: комната кажется выше, гармоничнее и комфортнее, а сам интерьер воспринимается как единая продуманная среда, а не набор отдельных поверхностей.
