Ванная комната одно из самых популярных мест в доме. Там мы начинаем день и готовимся ко сну, поэтому часто именно там хранится множество предметов от косметики до украшений.

Но, как отмечают эксперты, не все, что удобно держать "под рукой", безопасно оставлять на полочке или столешнице. Больше об этом рассказали эксперты издания bob vila, передает 24 Канал.

Что никогда не стоит хранить в ванной комнате?

Зубные щетки

Профессиональный организатор Лори Бейли объясняет, что ванная комната – это среда с повышенной влажностью, где микробы распространяются чрезвычайно быстро.

Каждый раз, когда смывается унитаз, микрочастицы могут попадать в воздух и оседать на поверхностях, в частности на зубных щетках,

– говорит она.

Щетки лучше хранить в закрытом шкафчике или ящике, а не просто на умывальнике.

Украшения

Украшения, оставленные в ванной комнате, могут потемнеть из-за влажности или даже упасть в слив раковины.

"Вода ослабляет крепление камней, а серебро быстро темнеет. Лучше держать украшения в специальной шкатулке или в шкафу", – советует Бейли.



Украшения нельзя хранить в ванной / Фото Unsplash

Инструменты для волос

Rosie on the House пишет, что фены, плойки и утюжки не стоит оставлять возле воды или на столешнице. Они могут случайно включиться и повредить поверхность или стать причиной возгорания.

"После использования всегда выключайте приборы и убирайте их в специальный органайзер под раковиной",

– отметила эксперт.

Косметика

Оставлять косметику и кисти на открытой поверхности – ошибка большинства хозяев. Пыль, бактерии и пар из душа могут испортить средства или вызвать раздражение кожи. Косметику лучше держать в закрытых контейнерах или ящиках, подальше от пара.

Чтобы сохранить здоровье, порядок и деньги, стоит перенести чувствительные вещи из ванной в сухое, хорошо вентилируемое помещение.

