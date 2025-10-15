Ванна кімната – одне з найпопулярніших місць у домі. Там ми починаємо день і готуємося до сну, тому часто саме там зберігається безліч предметів – від косметики до прикрас.

Але, як наголошують експерти, не все, що зручно тримати "під рукою", безпечно залишати на поличці чи стільниці. Більше про це розповіли експерти видання bob vila, передає 24 Канал.

Що ніколи не варто зберігати у ванній кімнаті?

Зубні щітки

Професійна організаторка Лорі Бейлі пояснює, що ванна кімната – це середовище з підвищеною вологістю, де мікроби поширюються надзвичайно швидко.

Кожного разу, коли змивається унітаз, мікрочастинки можуть потрапляти в повітря і осідати на поверхнях, зокрема на зубних щітках,

– каже вона.

Щітки краще зберігати у закритій шафці або ящику, а не просто на умивальнику.

Прикраси

Прикраси, залишені у ванній кімнаті, можуть потемніти через вологість або навіть упасти в злив раковини.

"Вода послаблює кріплення каменів, а срібло швидко темніє. Краще тримати прикраси у спеціальній скриньці або в шафі", – радить Бейлі.



Прикраси неможна зберігати у ванній / Фото Unsplash

Інструменти для волосся

Rosie on the House пише, що фени, плойки та прасочки не варто залишати біля води чи на стільниці. Вони можуть випадково увімкнутися й пошкодити поверхню або стати причиною займання.

"Після використання завжди вимикайте прилади та прибирайте їх у спеціальний органайзер під раковиною",

– наголосила експертка.

Косметика

Залишати косметику та пензлі на відкритій поверхні – помилка більшості господарів. Пил, бактерії та пара з душу можуть зіпсувати засоби або спричинити подразнення шкіри. Косметику краще тримати у закритих контейнерах або ящиках, подалі від пари.

Щоб зберегти здоров'я, порядок і гроші, варто перенести найчутливіші речі з ванної у сухе, добре вентильоване приміщення.

Як зробити розкішну ванну кімнату?