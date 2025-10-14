На щастя, є просте рішення, яке допоможе вам забути про розводи на склі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.
Як приготувати домашній засіб для миття дзеркал?
Щоб отримати натуральний очищувач без хімії, потрібно:
- 1 склянка води,
- 1 склянка оцту,
- 2 чайні ложки крохмалю.
Усе це потрібно змішати в пляшці з розпилювачем і добре струсити, щоб не залишалося грудочок. Крохмаль виступає як природний абразив – він видаляє наліт і відбитки пальців, не дряпаючи поверхню.
Порада: перед кожним використанням флакон треба струшувати, бо крохмаль осідає на дно.
Як правильно мити дзеркала?
Спершу зніміть пил із поверхні (особливо з рам або стиків, якщо це шафа-купе). Для важкодоступних місць скористайтеся старою зубною щіткою. Розпиліть домашній розчин і протріть ганчіркою з мікрофібри або спеціальною серветкою для скла (з гладким переплетенням волокон). Витерти насухо – і скло знову засяє, як нове.
Який секретний інгредієнт допоможе натерти скло за секунди / Фото Africa Images
Як пише The Spruce, оцет – один із найкращих натуральних засобів для скла, а кукурудзяний крохмаль робить поверхню "дзеркально гладкою" і допомагає уникнути плям.
Який лайфхак для миття вікон краще залишити у минулому?
- Попри поширену думку, газети, які раніше використовували для миття вікон, краще більше не використовувати.
- Вони погано справляються зі своєю задачею через менш щільний папір, соєве чорнило, яке розмазується, та можливість пошкодження захисного покриття нових вікон.