Не стоит рисковать: приборы, которые нельзя подключать к удлинителю
- Приборы с высоким потреблением электроэнергии, такие как холодильники, микроволновые печи и обогреватели, нельзя подключать к удлинителям из-за риска перегрева и пожара.
- Удлинители безопасны для приборов с низким энергопотреблением, таких как лампы, телевизоры и зарядные устройства.
Удлинители являются незаменимыми в быту – они помогают получить дополнительные розетки, когда их не хватает.
Но в то же время, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти устройства могут стать серьезной причиной пожарной опасности, если использовать их неправильно. Что никогда не стоит включать в удлинители, чтобы избежать проблем, рассказываем далее.
К теме Чем опасны удлинители и как правильно их использовать: советы электрика
Какие приборы нельзя подключать к удлинителям?
Удлинитель не добавляет электрической мощности, а лишь распределяет имеющуюся, поэтому приборы с высоким потреблением электроэнергии лучше всегда подключать непосредственно к розетке. Иначе перегрузка может привести к перегреву и пожару.
В частности, лучше избегать подключения к удлинителю такой техники:
- холодильники;
- микроволновые печи;
- кофеварки;
- тостеры;
- мультиварки;
- блендеры;
- обогреватели;
- кондиционеры;
- стиральные машины;
- фены, плойки и выпрямители для волос;
- электроинструменты.
Эти устройства потребляют слишком много электроэнергии, поэтому их использование с удлинителями опасно.
Что можно подключать к удлинителю?
Удлинители подходят для приборов с низким энергопотреблением. Лампы, телевизоры, компьютеры и зарядные устройства для телефонов вполне безопасно подключать таким образом.
Как безопасно пользоваться удлинителем?
Как пишет Better Homes&Gardens, есть несколько советов, которые следует помнить при использовании удлинителя, чтобы избежать потенциальных опасностей:
- Обратите внимание на мощность того, что вы подключаете. Если прибор потребляет много энергии (например, обогреватель), не используйте удлинитель.
- Держите удлинители на открытом воздухе. Удлинители, задвинуты за мебель или закопаны под кучей хлама, могут перегреваться.
- Проверьте состояние удлинителя. Если шнур изношен, треснул или неплотно прикреплен, время заменить его.
- Никогда не подключайте несколько удлинителей друг к другу.
Какой ошибки следует избегать, пользуясь удлинителем?
Одна распространенная ошибка с удлинителем представляет большую опасность и может привести к пожару в доме.
Речь идет о неправильном выборе калибра удлинителя, что часто приводит к перегреву и создает риск возгорания.