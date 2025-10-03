Укр Рус
3 октября, 16:27
Не стоит рисковать: приборы, которые нельзя подключать к удлинителю

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Приборы с высоким потреблением электроэнергии, такие как холодильники, микроволновые печи и обогреватели, нельзя подключать к удлинителям из-за риска перегрева и пожара.
  • Удлинители безопасны для приборов с низким энергопотреблением, таких как лампы, телевизоры и зарядные устройства.

Удлинители являются незаменимыми в быту – они помогают получить дополнительные розетки, когда их не хватает.

Но в то же время, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти устройства могут стать серьезной причиной пожарной опасности, если использовать их неправильно. Что никогда не стоит включать в удлинители, чтобы избежать проблем, рассказываем далее.

Какие приборы нельзя подключать к удлинителям?

Удлинитель не добавляет электрической мощности, а лишь распределяет имеющуюся, поэтому приборы с высоким потреблением электроэнергии лучше всегда подключать непосредственно к розетке. Иначе перегрузка может привести к перегреву и пожару.

В частности, лучше избегать подключения к удлинителю такой техники:

  • холодильники;
  • микроволновые печи;
  • кофеварки;
  • тостеры;
  • мультиварки;
  • блендеры;
  • обогреватели;
  • кондиционеры;
  • стиральные машины;
  • фены, плойки и выпрямители для волос;
  • электроинструменты.

Эти устройства потребляют слишком много электроэнергии, поэтому их использование с удлинителями опасно.

Что можно подключать к удлинителю?

Удлинители подходят для приборов с низким энергопотреблением. Лампы, телевизоры, компьютеры и зарядные устройства для телефонов вполне безопасно подключать таким образом.

Удлинители подходят не для всех приборов / Фото Freepik

Как безопасно пользоваться удлинителем?

Как пишет Better Homes&Gardens, есть несколько советов, которые следует помнить при использовании удлинителя, чтобы избежать потенциальных опасностей:

  • Обратите внимание на мощность того, что вы подключаете. Если прибор потребляет много энергии (например, обогреватель), не используйте удлинитель.
  • Держите удлинители на открытом воздухе. Удлинители, задвинуты за мебель или закопаны под кучей хлама, могут перегреваться.
  • Проверьте состояние удлинителя. Если шнур изношен, треснул или неплотно прикреплен, время заменить его.
  • Никогда не подключайте несколько удлинителей друг к другу.

Какой ошибки следует избегать, пользуясь удлинителем?

Одна распространенная ошибка с удлинителем представляет большую опасность и может привести к пожару в доме.

Речь идет о неправильном выборе калибра удлинителя, что часто приводит к перегреву и создает риск возгорания.