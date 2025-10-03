Но в то же время, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти устройства могут стать серьезной причиной пожарной опасности, если использовать их неправильно. Что никогда не стоит включать в удлинители, чтобы избежать проблем, рассказываем далее.

Какие приборы нельзя подключать к удлинителям?

Удлинитель не добавляет электрической мощности, а лишь распределяет имеющуюся, поэтому приборы с высоким потреблением электроэнергии лучше всегда подключать непосредственно к розетке. Иначе перегрузка может привести к перегреву и пожару.

В частности, лучше избегать подключения к удлинителю такой техники:

холодильники;

микроволновые печи;

кофеварки;

тостеры;

мультиварки;

блендеры;

обогреватели;

кондиционеры;

стиральные машины;

фены, плойки и выпрямители для волос;

электроинструменты.

Эти устройства потребляют слишком много электроэнергии, поэтому их использование с удлинителями опасно.

Что можно подключать к удлинителю?

Удлинители подходят для приборов с низким энергопотреблением. Лампы, телевизоры, компьютеры и зарядные устройства для телефонов вполне безопасно подключать таким образом.

Как безопасно пользоваться удлинителем?

Как пишет Better Homes&Gardens, есть несколько советов, которые следует помнить при использовании удлинителя, чтобы избежать потенциальных опасностей:

Обратите внимание на мощность того, что вы подключаете. Если прибор потребляет много энергии (например, обогреватель), не используйте удлинитель.

Держите удлинители на открытом воздухе. Удлинители, задвинуты за мебель или закопаны под кучей хлама, могут перегреваться.

Проверьте состояние удлинителя. Если шнур изношен, треснул или неплотно прикреплен, время заменить его.

Никогда не подключайте несколько удлинителей друг к другу.

Какой ошибки следует избегать, пользуясь удлинителем?

Одна распространенная ошибка с удлинителем представляет большую опасность и может привести к пожару в доме.

Речь идет о неправильном выборе калибра удлинителя, что часто приводит к перегреву и создает риск возгорания.