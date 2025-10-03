Але водночас, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ці пристрої можуть стати серйозною причиною пожежної небезпеки, якщо використовувати їх неправильно. Що ніколи не варто вмикати в подовжувачі, аби уникнути проблем, розповідаємо далі.

Які прилади не можна підключати до подовжувачів?

Подовжувач не додає електричної потужності, а лише розподіляє наявну, тому прилади з високим споживанням електроенергії краще завжди підключати безпосередньо до розетки. Інакше перенавантаження може призвести до перегріву та пожежі.

Зокрема, краще уникати під'єднання до подовжувача такої техніки:

холодильники;

мікрохвильові печі;

кавоварки;

тостери;

мультиварки;

блендери;

обігрівачі;

кондиціонери;

пральні машини;

фени, плойки та вирівнювачі для волосся;

електроінструменти.

Ці пристрої споживають занадто багато електроенергії, тому їх використання з подовжувачами небезпечне.

Що можна підключати до подовжувача?

Подовжувачі підходять для приладів із низьким енергоспоживанням. Лампи, телевізори, комп’ютери та зарядні пристрої для телефонів цілком безпечно підключати таким чином.

Як безпечно користуватись подовжувачем?

Як пише Better Homes&Gardens, є кілька порад, які слід пам’ятати під час використання подовжувача, щоб уникнути потенційних небезпек:

Зверніть увагу на потужність того, що ви підключаєте. Якщо прилад споживає багато енергії (наприклад, обігрівач), не використовуйте подовжувач.

Тримайте подовжувачі на відкритому повітрі. Подовжувачі, засунуті за меблі або закопані під купою мотлоху, можуть перегріватися.

Перевірте стан подовжувача. Якщо шнур зношений, тріснутий або нещільно прикріплений, час замінити його.

Ніколи не підключайте кілька подовжувачів один до одного.

Якої помилки слід уникати, користуючись подовжувачем?

Одна поширена помилка з подовжувачем становить велику небезпеку та може спричинити пожежу вдома.

Йдеться про неправильний вибір калібру подовжувача, що часто призводить до перегріву й створює ризик займання.