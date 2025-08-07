Огонь беспощаден и за мгновение может уничтожить все на своем пути. Особенно в доме, где много легковоспламеняющихся материалов и веществ.

Именно поэтому важно заботиться о пожарной безопасности в доме и обращать внимание на все сигналы, которые могут предупреждать об угрозе. Какие 8 вещей могут стать причиной пожара в доме – сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

К теме 7 скрытых опасностей в вашем доме, которые нельзя игнорировать

Что может стать причиной пожара?

Автомат, который постоянно выбивает

Это может быть нормальным, если выбивает автомат во время перегрузки системы. Однако если свет выбивает очень часто, то это может сигнализировать о плохом соединении, перегрузки сети или проникновения влаги. Игнорирование проблем с автоматом может стать причиной пожара.

Старая проводка

В домах, возведенных в 1950 – 1960-х годах, часто проведена алюминиевая или медная проводка. Они со временем изнашиваются, сжимаются, что приводит к неплотным соединениям. Это может стать причиной пожара, поэтому очень важно вовремя обновлять проводку.

Много удлинителей

Для некоторых эта информация может стать неожиданностью, но удлинители предназначены лишь для временного использования. Если он постоянно питает холодильник, кофеварку или телевизор, то следует быть очень осмотрительным, ведь удлинитель может легко загореться.



Что может стать причиной пожара / Фото Unsplash

Незаземленные розетки

Современная проводка содержит заземление, однако в старых домах до сих пор остаются розетки без заземления. В случае перенапряжения или неисправности человека может поразить током или вызвать пожар.

Странные звуки

Гудение из розеток, выключателей или электрощитка – это сигнал, который нельзя игнорировать. Странные звуки могут свидетельствовать, что что-то искрит, плохо закреплено или перегружено. Важно сразу обращаться к специалистам, пока проводка не вызвала пожар.

Поврежденные вредителями провода

Мыши или крысы грызут электрические провода, что является серьезной проблемой. Хотя проводка и имеет защитную изоляцию, однако повреждения обнажают защитную изоляцию, а это может вызвать пожар или ударить током человека.



Распространенные причины пожара / Фото Unsplash

Мерцание света

Если в доме мерцает свет, это является сигналом о неплотное соединение в месте подачи электроэнергии в дом. Часто проблемы возникают в розетках или соединении у счетчика. Если соединение неплотное, то в проводке может возникать искра, которая может вызвать возгорание.

К слову, ранее специалисты перечислили самые распространенные причины, почему в доме может мерцать свет.

Вилки, которые надо двигать

Если розетка начинает подавать электропитание только тогда, когда человек покачает вилку, чтобы найти "идеальное место" питания, то это серьезная проблема. Это свидетельствует, что розетка изношена, а внутреннее соединение неплотное. Это может стать причиной пожара, поэтому следует немедленно обратиться к специалисту.