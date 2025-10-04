Принц Уильям назвал одно из своих "самых важных хобби".

Принц Уильям признался, что имеет неожиданное хобби. Оно напрямую связано с его тремя детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Кроме того, что он наследник британского трона, принц Уильям – отец троих детей. В течение многих лет он демонстрировал, насколько для него важно отцовство, постоянно ставя потребности сыновей и дочери на первое место, передает 24 Канал со ссылкой на Marie Claire.

Какое свое хобби Уильям считает самым важным?

Во время участия в шоу Apple TV+ The Reluctant Traveler принц откровенно пообщался с ведущим Юджином Леви. Когда его спросили, что ему нравится делать в свободное время, Уильям в шутку ответил: "Спать. Когда у тебя трое маленьких детей, сон становится важной частью жизни".

Принц Уильям и его жена принцесса Кейт воспитывают 12-летнего Джорджа, 10-летнюю Шарлотту и 7-летнего Луи. Неудивительно, что в доме принца и принцессы Уэльских сон – дефицитный ресурс. В этом же эпизоде Уильям поделился и о личных трудностях, которые выпали на него в 2024 году, когда и его жене, и отцу поставили диагноз "рак".

"Я бы сказал, что 2023–2024 годы были самыми тяжелыми в моей жизни. Жизнь посылает нам испытания, и способность их преодолевать формирует то, кем мы есть", – признался принц.

Тем временем королевский биограф Роберт Джобсон в интервью для Harper's BAZAAR рассказал о воспитательном стиле Кейт и Уильяма: "Прежде всего они - мама и папа. Они уделяют равное внимание всем трем детям, одновременно развивая их разные характеры и индивидуальность". Так что, имея дома троих детей, быстро взрослеют, неудивительно, что принц Уильям так высоко ценит свой сон.

Какое хобби принца Уильяма напугало Кейт?

Принцесса Уэльская призналась, что ее очень беспокоило одно из увлечений Уильяма. Раньше принц очень любил кататься на мотоциклах. Впрочем, после рождения 3 детей Уильям почти покинул это занятие.

