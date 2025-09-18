Король Чарльз увлекся живописью, потому что понял, что фотография не приносит ему удовольствия, передает 24 Канал со ссылкой на Women and Home и Brides.

Почему хобби Кейт не пришлось по душе королю Чарльзу?

Я начал рисовать исключительно из-за того, что фотография меня не удовлетворяла. Я чувствовал непреодолимое желание передать то, что вижу, с помощью акварели – почувствовать глубину текстуры, которую фото просто не способно передать,

– объяснил Чарльз на выставке своих акварельных работ в 2022 году.

Другими словами, король не фанат камеры, и в этом он – полная противоположность невестке.

Кейт Миддлтон – страстная фотограф, которая сделала много культовых кадров королевской семьи.

В 2022 году именно Кейт сделала портрет королевы Камиллы для обложки специального номера журнала Country Life. Фото принцессы настолько поразило профессиональное сообщество, что получило награду "Обложка года" от Профессиональной ассоциации издателей.

Несмотря на плотный график и статус старшей королевской особы и мамы троих детей, Кейт находит время, чтобы фиксировать важные семейные моменты. Именно она сделала официальное фото принцессы Шарлотты к ее десятому дню рождения в этом году.

Хотя Кейт уже не так часто сама становится за камеру, как раньше, фотография до сих пор остается ее любимым хобби.

Король Чарльз и Кейт Миддлтон имеют разные вкусы, когда речь идет о творчестве: он – за кисть, она – за камеру. Но каждый из них находит свой способ видеть и передавать красоту мира.

Кстати, одно из хобби принца Уильяма вызывает ужас у Кейт. Мужчина любит кататься на мотоциклах. В 2018 году принц Уэльский покинул свое увлечение, потому что, по его словам, он стал отцом 3 детей и "надо немного успокоиться". В то же время одно из хобби Кейт Уильям считает странным, а именно плавание в холодной воде.

