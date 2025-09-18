Король Чарльз захопився живописом, бо зрозумів, що фотографія не приносить йому задоволення, передає 24 Канал із посиланням на Women and Home та Brides.

Чому хобі Кейт не припало до душі королю Чарльзу?

Я почав малювати виключно через те, що фотографія мене не задовольняла. Я відчував непереборне бажання передати те, що бачу, за допомогою акварелі – відчути глибину текстури, яку фото просто не здатне передати,

– пояснив Чарльз на виставці своїх акварельних робіт у 2022 році.

Іншими словами, король не фанат камери, і у цьому він – повна протилежність невістці.

Кейт Міддлтон – пристрасна фотографка, яка зробила багато культових кадрів королівської родини.

У 2022 році саме Кейт зробила портрет королеви Камілли для обкладинки спеціального номера журналу Country Life. Фото принцеси настільки вразило професійну спільноту, що здобуло нагороду "Обкладинка року" від Професійної асоціації видавців.

Попри щільний графік і статус старшої королівської особи та мами трьох дітей, Кейт знаходить час, щоб фіксувати важливі родинні моменти. Саме вона зробила офіційне фото принцеси Шарлотти до її десятого дня народження цього року.

Хоча Кейт вже не так часто сама стає за камеру, як раніше, фотографія й досі залишається її улюбленим хобі.

Король Чарльз і Кейт Міддлтон мають різні смаки, коли мова йде про творчість: він – за пензель, вона – за камеру. Але кожен з них знаходить свій спосіб бачити й передавати красу світу.

До речі, одне з хобі принца Вільяма викликає жах у Кейт. Чоловік любить кататися на мотоциклах. У 2018 році принц Уельський покинув своє захоплення, бо, за його словами, він став батьком 3 дітей і "треба трохи заспокоїтися". Водночас одне із хобі Кейт Вільям вважає дивним, а саме плавання у холодній воді.

Де мешкає Стівен Кінг?

Будинок Кінга розташований у місті Банґор, штат Мен. Письменник купив його у 1980-х роках, коли вже став популярним. Це двоповерховий будинок у вікторіанському стилі з вежами, кованою огорожею, прикрашеною кажанами, павуками та триголовим драконом.

У маєтку є 6 спалень, 5 ванн, басейн, гараж на 3 авто та окремий кабінет, який не видно з вулиці.

Крім будинку в Банґорі, Стівен Кінг має ще два: у Ловеллі (штат Мен) та у Флориді, куди він їздить зимувати.