Гениальная экономия или ремонтный кошмар: можно ли клеить новые обои на старые

Клеить новые обои поверх старых кажется простым способом сэкономить время и силы при ремонте. Ведь в таком случае не нужно снимать старое покрытие, бороться с пылью и долго готовить стены. Однако такой метод может привести к тому, что ремонт окажется испорченным.

Однако специалисты предупреждают: многое зависит от того, в каком состоянии находится старое покрытие. Как пишет Homes & Gardens, главная проблема заключается в том, что новый клей содержит влагу. Он может пропитать старые обои и ослабить их сцепление со стеной.

Что произойдет, если нанести клей на старые обои?

После нанесения клея старое покрытие может начать размокать или отходить от основания. Вместе с ним рискует потерять сцепление и новый слой обоев. Особенно опасно оставлять старые обои, если на них уже есть видимые дефекты.

После ремонта на поверхности могут появиться:

пузыри и вздутия;

складки;

расхождения стыков;

отслоение полотен;

отклеившиеся углы.

В результате вместо быстрого ремонта может возникнуть необходимость переделывать всю стену. Однако есть еще одна причина не спешить с удалением старого покрытия. После его демонтажа можно обнаружить:

трещины,

неровности,

поврежденную шпаклевку,

следы влаги или даже плесень.

Если просто закрыть такие дефекты новыми обоями, они никуда не исчезнут. Наоборот, скрытая проблема может продолжать развиваться под новым покрытием. Поэтому особенно внимательно стоит оценить состояние стены, если неизвестно, когда в последний раз делали ремонт и что происходило с поверхностью до этого.



Старые обои могут скрывать немало проблем / Фото Unsplash

Когда новые обои все же можно наклеить поверх старых?

Такой вариант иногда возможен, но старое покрытие должно соответствовать сразу нескольким условиям. Старые обои должны быть:

тонкими, желательно бумажными;

прочно приклеенными по всей площади;

без пузырей и отслоений;

без повреждений;

без слишком яркого рисунка, который может просвечивать сквозь новые обои.

Особенно осторожно следует относиться к старым виниловым и другим плотным обоям. Они могут плохо впитывать клей, поэтому новому покрытию сложнее надежно сцепляться с поверхностью. Даже если все условия соблюдены, результат может оказаться менее предсказуемым, чем после полной очистки стены.

Самый надежный вариант – снять старые обои перед наклеиванием новых. Старое покрытие при необходимости смачивают или распаривают, после чего осторожно снимают шпателем. Не стоит торопиться, ведь чрезмерное усилие может повредить основу.

После демонтажа стену нужно внимательно осмотреть. Трещины и сколы заделывают, неровности выравнивают. После высыхания поверхность шлифуют. Завершающим этапом подготовки становится грунтование соответствующим составом. Оно помогает укрепить основу и подготовить ее к нанесению клея.