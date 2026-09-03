Проте фахівці попереджають: багато залежить від того, у якому стані перебуває старе покриття. Як пише Homes & Gardens, головна проблема полягає в тому, що новий клей містить вологу. Він може просочити старі шпалери та послабити їхнє зчеплення зі стіною.

Що станеться, якщо нанести клей на старі шпалери?

Після нанесення клею старе покриття може почати розмокати або відходити від основи. Разом із ним ризикує втратити зчеплення і новий шар шпалер. Особливо небезпечно залишати старі шпалери, якщо вони вже мають видимі дефекти.

Після ремонту на поверхні можуть з'явитися:

пухирі та здуття;

зморшки;

розходження стиків;

відшарування полотен;

відклеєні кути.

У результаті замість швидкого ремонту можна отримати необхідність переробляти всю стіну. Однак є ще одна причина не поспішати залишати старе покриття. Після його демонтажу можна виявити:

тріщини,

нерівності,

пошкоджену шпаклівку,

сліди вологи або навіть плісняву.

Якщо просто закрити такі дефекти новими шпалерами, вони нікуди не зникнуть. Навпаки, прихована проблема може продовжувати розвиватися під новим покриттям. Тому особливо уважно варто оцінити стан стіни, якщо невідомо, коли востаннє робили ремонт і що відбувалося з поверхнею до цього.

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Старі шпалери можуть приховувати чимало проблем / Фото Unsplash

Коли нові шпалери все ж можна наклеїти поверх старих?

Такий варіант іноді можливий, але старе покриття має відповідати одразу кільком умовам. Старі шпалери повинні бути:

тонкими, бажано паперовими;

міцно приклеєними по всій площі;

без пухирів та відшарувань;

без пошкоджень;

без надто яскравого малюнка, який може просвічувати крізь нові шпалери.

Особливо обережно слід ставитися до старих вінілових та інших щільних шпалер. Вони можуть погано вбирати клей, через що новому покриттю складніше надійно зчепитися з поверхнею. Навіть якщо всі умови дотримані, результат може бути менш передбачуваним, ніж після повного очищення стіни.

Найнадійніший варіант – зняти старі шпалери перед наклеюванням нових. Старе покриття за потреби змочують або розпарюють, після чого обережно знімають шпателем. Не варто поспішати, адже надмірне зусилля може пошкодити основу.

Після демонтажу стіну потрібно уважно оглянути. Тріщини та відколи зашпаровують, нерівності вирівнюють. Після висихання поверхню шліфують. Фінальним етапом підготовки стає ґрунтування відповідним складом. Воно допомагає зміцнити основу та підготувати її до нанесення клею.