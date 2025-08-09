В современной жизни многие люди выбирают делать ремонт своими руками. Это не только хороший способ сэкономить, но и возможность самовыражения. Однако ремонт своими руками – это всегда вызов, который требует много терпения и свободного времени.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал пообщался с героиней Надеждой, которая делает ремонт своими руками. Уже длительное время девушка превращает старую хижину в Карпатах в жилье мечты. В интервью Надежда поделилась ценными советами, что следует знать о ремонте своими руками и действительно ли плитку так просто покрасить за один день, как об этом говорят в тиктоке.

На пути из старого дома к уютному уголку мечты

Обратите внимание! Мы изменили имя нашей собеседницы в целях безопасности и для сохранения анонимности.

Когда заканчивается ее привычный рабочий день, она превращается в мастерицу на все руки. Уже несколько месяцев Надежда делает ремонт собственноручно вместе со своим мужем, а потому поделилась интересным и полезным опытом.

Все мы знаем, что ремонт – это удовольствие дорогое, длительное и часто не очень спокойное. Как ты решилась на ремонт?

Моя история – это не история о покупке квартиры в новостройке, где есть коробка, сырец с заложенными коммуникациями, в которой, что хочешь то и делаешь, не нужно закрывать "провтыки" строителей прошлого столетия и мириться с газовыми трубами там, где они не нужны.

У нас с мужем не было выхода. Мы решили больше не жить на съемных квартирах, а создать себе гнездышко. Соответственно, нужно было привести старый глиняный дом в порядок. У нас были сбережения, терпение и возможность пожить какое-то время в другом жилье, пока наше ремонтируется. Спойлер: сбережений не хватило.

Моя история – это как сделать из старой польской хаты в Карпатах уютный уголок: с ровными стенами и полом, новой электрикой и сантехникой. Но без "в 2025 году так в ремонте не делаем", "что обязательно должно быть в современном ремонте" (а это дорогое трекинговое освещение, скрытые плинтусы и инсталляции в ванной) и тому подобное.



Одна из комнат в доме до ремонта / Скриншот

Почему именно ремонт своими руками, ведь проще нанять бригаду специалистов, которые сделают все быстро?

У моего свекра и мужа золотые руки, и у меня, как оказалось, тоже из правильного места растут. На бригаду с прорабом, которые бы все делали самостоятельно, у нас не хватало денег. Так же на дизайн-проект и надзор.

Однако будет ложью сказать, что мы все делали сами. Нет, электрику, сантехнику, шпаклевочные и малярные работы делали мастера.

Что мы тогда делали самостоятельно? Демонтаж старой мебели, дверей, обшивали стены гипсокартоном, поменяли окна и все двери, повалили две печки, покрасили потолок, положили выравнивающий черновой пол и сверху ламинат, покрасили плитку в ванной, поставили розетки и выключатели, обшили коридор вагонкой, которую я потом отшлифовала и покрасила.

Коридор до ремонта: смотрите видео

Для коридора мы выбрали вагонку из сосны, которую я покрыла импрегнатом "Выбеленный дуб". Она ее осветлила, но красивая структура дерева осталась.



Коридор с новой вагонкой / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как сейчас выглядит коридор / Фото, предоставленные 24 Каналу

Также своими руками мы смонтировали унитаз, поставили раковину, смесители, а также я отреставрировала стол и стулья, вешалку, тумбочки и старое зеркало.



Ванная комната после ремонта / Фото, предоставленное 24 Каналу



Как сейчас выглядит ванная / Фото, предоставленное 24 Каналу

К слову, Надежда рассказала, как самостоятельно покрасила плитку в ванной комнате. Какие трудности были и действительно ли можно покрасить плитку за один день, девушка рассказала 24 Каналу.

Какой лайфхак ты хотела бы знать до того, как начать ремонт?

Эти лайфхаки были бы очень кстати:

застелить пол,

отклеить пленку с окон, если откосы будут шпаклеваться,

Мы не отклеили края пленок, а потому мастер их зашпаклевал. И когда пришло время их сдирать – это было очень проблемно. Я бы лучше уже отмывала окна от шпаклевки и краски, чем мучилась с тем сдиранием.

старый унитаз не убирать до последнего,

если это ремонт осенью-зимой – без обогревателей не обойтись. И да, надо готовиться к космическому счету за свет,

не заменяйте входные двери, пока продолжается ремонт, ведь на них будет оседать вся строительная пыль. Поэтому лучше поставить новую входную дверь позже.



Лайфхаки для ремонта своими руками / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как рассчитать бюджет на ремонт?

Как рассчитать бюджет на ремонт? Постоянно на что-то не хватает?

Не стоит пренебрегать "незначительными" разницами в ценах в разных магазинах, и их умножать на количество. К примеру, один лист гипсокартона в среднем стоит 360 гривен, а таких надо 30 – 40 штук. Бюджетные розетки – 200 гривен, а их надо 20.

Мы живем в небольшом городе, здесь есть несколько строительных магазинов. Мы часто смотрели и сравнивали цены, несколько раз ездили в Эпицентр. Например, 1 лист OSB-плиты на пол может стоить в одном магазине 600 гривен, в другом – 680. Если таких плит нужно 20, то разница получается существенная.

На чем во время ремонта нельзя экономить ни в коем случае? Возможно, это какие-то материалы, мебель или техника?

Электричество, краска для стен, межкомнатные двери. Мы сэкономили на последнем, купили достаточно бюджетные двери из МДФ, и я теперь об этом очень жалею. Пленка уже начала отставать, а это мы еще не заехали.

Подсчитывала ли ты уже свои расходы на ремонт?

Будет честно сказать, что вместе с работами мастеров, материалами, окнами, техникой, затратами на реставрацию мебели, кровать-матрас мы уже потратили около 500 тысяч гривен. Но, чтобы все доделать, надо еще минимум тысяч 100 гривен.

Что происходит за кулисами дома мечты?

Ты говорила, что занималась реставрацией старой мебели. Насколько этот процесс был сложным?

Со стульями было не так сложно. Я сняла старый лак смывкой для краски СП-7. Затем отшлифовала поверхность, замазала шпаклевкой по дереву все трещины, сколы и дырки. После этого уже покрасила каркас лакобейцом, а с сидений сняла старую ткань и поролон, заменила его на новый и обила новым материалом.

Стулья до и после реставрации своими руками: смотрите фото

Были ли случаи, когда во время ремонта что-то шло не по плану, но результат настолько понравился, что ты решила ничего не менять?

Мы случайно купили много краски для акцентной стены. Она должна была быть сначала только одна и в одной комнате, а получилось в каждой комнате по акцентной стене. И сейчас я вижу, насколько это была классная идея. Та же история с печками, которые мы планировали реставрировать, но решили разобрать.

И как вы решили проблему с печками?

Сначала мы планировали реставрировать печки, которых в доме было две: одна в спальне, а другая – на кухне. Однако когда мы все осмотрели, то поняли, что они в очень плохом состоянии.

Кухонную печь суммарно разобрали за день. Примерно половину я разобрала за 3 часа одного вечера. Моими верными помощниками стали перфоратор, молотки и стамеска. Уже на следующий день печку разбирали вчетвером: я, мой муж, его младший брат и свекор.



Печь на кухне / Фото, предоставленное 24 Каналу

Это была очень большая печь, добротная. Имела блят для запекания. Труднее всего было выносить все, что осталось от печи: изразцы, кирпич, дверцы, глина, сажа. Все было грязное, да и мы стали черными.

Печка в процессе разбора: сравните фото

Сам дымоход мы оставили на потом, ведь это была очень деликатная работа. Чтобы ничего не завалилось, мы начали разбирать все с крыши, но остальное попадало в комнату. Тогда дыру в потолке залатали пенопластом, заштукатурили и покрасили.



Место, где стояла печь, во время ремонта / Фото, предоставленное 24 Каналу

Теперь на месте одной из печей у меня библиотека из рядов полок. Я осознаю то, что могу замерзнуть в случае отключений света или газа, но зато будет очень красиво.



Зона для чтения на месте старой печи / Фото, предоставлено 24 Каналу

Рабочая зона с книгами на месте старой печи / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вторую печь вообще я разобрала очень быстро, даже перфоратор не понадобился. Она была в очень плохом состоянии, пропускала дым, стены были вокруг нее черные, поэтому ее вообще было опасно использовать без профессиональной реставрации. А это, к слову, 300 долларов минимум, и тысяча-полторы, если делать под ключ.



Коричневая печь в спальне / Фото, предоставленное 24 Каналу

На месте этой печки в будущем мы установим конвектор. Пока его не устанавливали, потому что сейчас тепло, ну и еще я планирую его покрасить. Также в этом углу мы планируем поставить большое деревце для нашей кошечки.

Зона, где была печка, после ремонта: сравните фото

К слову, эта печь стояла в спальне. Когда мы ее вынесли, то обшили стены гипсокартоном. Перед тем, как закручивать лист гипсокартона, закладывали минвату (для утепления и звукоизоляции), а затем накрывали клеенкой. Лишь после этого прикручивали лист гипсокартона.

Как менялась спальня во время ремонта – больше в галерее

Возле кровати также стоят старые тумбы. Их я тоже реставрировала своими руками. Пока шкафа нет, то стоит просто вешалка для одежды, а для мелких вещей есть органайзеры.

Глядя на эти фото, я уверенно могу сказать, что ты вместе со своими родными сделала титаническую работу. Даже не верится, что фото до и после – это один и тот же дом. Ремонт еще не закончился, так поделись, какие работы еще планируете?

На самом деле еще осталось немало работы. Так, в доме до сих пор нет плинтусов, потому что ждем, когда домеблируем комнаты, а также мы до сих пор не смогли подобрать светильники, поэтому висят просто лампочки. В общем, еще много чего надо доделать, но главное – у нас уже есть уют и свое личное пространство.



Спальня после ремонта / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какой самый приятный момент в ремонте?

Какой процесс в ремонте приносит наибольшее удовольствие?

Смотреть на фото до и после, ожидать переезда.

Кухня-гостиная после ремонта / Фото, предоставленное 24 Каналу

Что бы ты хотела посоветовать тем, кто таки решил самостоятельно делать ремонт?

Чуть меньше слушайте тиктоки от дизайнеров и прорабов – вы на разных возможностях. Да, конечно, они дают хорошие советы, но часто очень по-диктаторски в духе "делаем только так", "в 2025 году так уже никто не делает". Извините, но мы так сделали, потому что у нас нет денег на ваши "тренды".

С другой стороны очень полезными были тиктоки от реальных мастеров, которые делают ремонты на подобных объектах (старые дома и квартиры, а не сырец в новостройке).