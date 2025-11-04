"Не ведитесь на модное": строитель назвал 8 неудачных решений для ремонта

Популярное – не всегда означает полезное. Во время ремонта в доме люди часто гонятся за трендами, не считаясь с практичностью.

Строитель и волонтер поделился ремонтными решениями, которые из года в год принимают украинцы, а потом об этом жалеют, передает 24 Канал.

О каких решениях ремонта часто жалеют украинцы?

Так, эксперт рекомендует отказаться от:

потолка из бетона – в жилом помещении они имеют не очень хороший вид, создавая впечатление как будто ремонт не закончен;

Потолки из бетона – решение, о котором можно впоследствии пожалеть / Фото Home Designing

шведская стенка – полезная вещь, но очень громоздкая. Часто забывается и превращается в вешалку для одежды. Строитель отмечает: чтобы шведская стенка была максимально функциональной, надо сделать полноценный рабочий уголок около 4 метров на 2. Или же установить стенку, которая может сниматься.

черная глянцевая плитка в ванной – на черном глянце видно все разводы и загрязнения. А пол из такой плитки когда намокает, становится мегаслизким.

отдельно стоящая ванна – аристократическое решение, которое очень любят дизайнеры. Такую ванну стоит выбрать при условии, что она будет стоять не очень близко к стенам. И еще одно надо продумать и установить душевую кабину (потому что в этой ванне хорошо полежать, а душ принять не получится).

напольный радиатор – если у вас окна на всю стену, а теплый пол нет возможности сделать, тогда единственное что остается такой радиатор. Однако с ним надо быть очень осторожным. Лучше выбрать модель с вентилятором внутри. И еще его трудно убирать, внутри может накапливаться пыль и грязь, поэтому следите и за чистотой.

ролеты на все окна – в комнате без штор создается глухой звук, как в пустом аквариуме. А еще такое помещение не уютное и какое-то не совершенное. Поэтому гардины – всегда в тренде.

душевая кабина без бортика – если есть возможность сделать нужный уклон канализации в полу в санузле, тогда можно обойтись и без бортиков. Но лучше делать минимальный бортик 3 – 4 сантиметров. Это практично.

межкомнатные двери – купе – кроме, как экономит место при открывании, не выполняет больше никаких полезных функций. В то же время такие двери шумные, да еще и ролики часто застревают.

Строитель считает, что межкомнатные двери – купе – это не практично: смотрите видео Pinterest

Их делают из года в год, и в быту они мало того что не удобны, еще и наносят вред. И переделывать их дорого. Какой вывод? Не ведитесь на модное, а выбирайте проверенные решения,

– подытожил мужчина.

Что пара нашла во время ремонта на кухне?

Во время ремонта в доме супруги нашли под современной плиткой старые, расписанные вручную плитки. Они поделились видео в TikTok, которое собрало более 1,6 млн просмотров. По словам владельцев, они заподозрили, что кухонный фартук слишком толстый, и решили снять часть облицовки. Под ней открылся уникальный узор старинной плитки.