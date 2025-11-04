"Не ведіться на модне": будівельник назвав 8 невдалих рішень для ремонту

Популярне – не завжди означає корисне. Під час ремонту в оселі люди часто женуться за трендами, не зважаючи на практичність.

Будівельник і волонтер поділився ремонтними рішеннями, які з року в рік ухвалюють українці, а потім про це шкодують, передає 24 Канал.

Про які рішення ремонту часто шкодують українці?

Так, експерт рекомендує відмовитися від:

стелі з бетону – у жилому приміщені вони мають не дуже гарний вигляд, створюючи враження наче ремонт не закінчений;

Стелі з бетону – рішення, про яке можна згодом пожалкувати / Фото Home Designing

шведська стінка – корисна річ, але дуже громіздка. Часто забувається і перетворюється на вішак для одягу. Будівельник зазначає: аби шведська стінка була максимально функціональною, треба зробити повноцінний робочий куток близько 4 метри на 2. Або ж встановити стінку, яка може зніматись.

– корисна річ, але дуже громіздка. Часто забувається і перетворюється на вішак для одягу. Будівельник зазначає: аби шведська стінка була максимально функціональною, треба зробити повноцінний робочий куток близько 4 метри на 2. Або ж встановити стінку, яка може зніматись. чорна глянцева плитка у ванній – на чорному глянці видно всі розводи та забруднення. А підлога з такої плитки коли намокає, стає мегаслизькою.

– на чорному глянці видно всі розводи та забруднення. А підлога з такої плитки коли намокає, стає мегаслизькою. окремо стояча ванна – аристократичне рішення, яке дуже люблять дизайнери. Таку ванну варто обрати за умови, що вона буде стояти не дуже близько до стін. І ще одне треба продумати і встановити душову кабіну (бо в цій ванні добре полежати, а душ прийняти не вийде).

– аристократичне рішення, яке дуже люблять дизайнери. Таку ванну варто обрати за умови, що вона буде стояти не дуже близько до стін. І ще одне треба продумати і встановити душову кабіну (бо в цій ванні добре полежати, а душ прийняти не вийде). підлоговий радіатор – якщо у вас вікна на всю стіну, а теплу підлогу нема можливості зробити, тоді єдине що залишається такий радіатор. Однак з ним треба бути дуже обережним. Краще обрати модель з вентилятором всередині. І ще його важко прибирати, всередині може накопичуватись пил і бруд, тож стежте і за чистотою.

– якщо у вас вікна на всю стіну, а теплу підлогу нема можливості зробити, тоді єдине що залишається такий радіатор. Однак з ним треба бути дуже обережним. Краще обрати модель з вентилятором всередині. І ще його важко прибирати, всередині може накопичуватись пил і бруд, тож стежте і за чистотою. ролети на всі вікна – в кімнаті без штор створюється глухий звук, наче в порожньому акваріумі. А ще таке приміщення не затишне і якесь не довершене. Тому гардини – завжди в тренді.

– в кімнаті без штор створюється глухий звук, наче в порожньому акваріумі. А ще таке приміщення не затишне і якесь не довершене. Тому гардини – завжди в тренді. душова кабіна без бортика – якщо є змога зробити потрібний ухил каналізації у підлозі у санвузлі, тоді можна обійтися і без бортиків. Та краще робити мінімальний бортик 3 – 4 сантиметрів. Це практично.

– якщо є змога зробити потрібний ухил каналізації у підлозі у санвузлі, тоді можна обійтися і без бортиків. Та краще робити мінімальний бортик 3 – 4 сантиметрів. Це практично. міжкімнатні двері – купе – окрім, як економить місце при відкриванні, не виконує більше жодних корисних функцій. Водночас такі двері шумні, та ще й ролики часто застрягають.

Будівельник вважає, що міжкімнатні двері – купе – це не практично: дивіться відео Pinterest

Їх роблять з року в рік, та в побуті вони мало того що не зручні, ще й завдають шкоди. І переробляти їх дорого. Який висновок? Не ведіться на модне, а обирайте перевірені рішення,

– підсумував чоловік.

