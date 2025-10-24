Під сучасною плиткою була прихована серія унікальних старих плиток, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що було сховано за новою плиткою на кухні?

На відео видно, як рука знімає шпателем нову плитку зі стіни, відкриваючи вишуканий візерунок старих плиток, розписаних від руки.

Ми зовсім не очікували побачити це під шаром зверху! Але ми зовсім не розчаровані,

– написали власники в підписі до відео.

У закадровому коментарі пояснюється, що під час ремонту господарі помітили: "фартух був занадто товстим, як для одного шару плитки". Цікавість перемогла, і вони зняли один куточок – під ним виявився зовсім інший малюнок.

"Я ніколи не бачив нічого подібного й сам би таке не вибрав. Але тепер мені навіть подобається. Тепер треба зняти все – а там чимало роботи. Але коли закінчимо, виглядатиме чудово", – сказав автор відео.

Власники дому зізналися, що спочатку сумнівалися у своєму рішенні знімати плитку. Їх переконували, що верхній шар неможливо зняти, не зіпсувавши нижній. Однак пара довела, що це неправда.

Що виявилося за новим фартухом на кухні: дивіться відео

Під відео користувачі мережі залишили низку коментарів – дуже різних, повних як захвату до скепсису:

"Це неймовірно! Напевно, тільки у вас така плитка! Вона чарівна, а чорно-біле поєднання легко впишеться в будь-який інтер'єр!".

"Дуже круто! Додайте контрастну затирку і і буде ідеально".

"Яка удача! Фантастично".

"Старі плитки мають душу".

"Один із тих рідкісних випадків, коли мені подобалося, коли це було закрите".

"Якщо чесно, спершу подумав, що хтось просто намалював це маркером!".

Хай що кажуть, але я б краще залишив плитку в стилі Бітлджуса, ніж звичайні "бабусині» квіточки".

Довідка: "Бітлджус" – це відсилання до культового фільму Тіма Бертона. Це чорна комедія з елементами фентезі та горору. У ній привиди наймають дивакуватого демона на ім'я Бітлджус, щоб він допоміг їм налякати нових мешканців їхнього дому. Бітлджус впізнаваний завдяки своєму дивному зовнішньому вигляду – бліда шкіра, розпатлане волосся, і головне – чорно-білий смугастий костюм. Через це ім'я "Бітлджус" часто використовують, коли говорять про моторошний, готичний або гротескний стиль, особливо якщо є чорні й білі контрасти чи дивакувата атмосфера.

