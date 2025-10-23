Професійні кухарі сходяться на думці – більшість модних кухонних гаджетів лише створюють безлад. Усе, що вам насправді потрібно, — це гострий ніж, зручна дошка та якісний посуд, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Які гаджети для кухні створюють лише безлад?

Мандоліна

Мандоліна – зайвий гаджет на кухні / Cnet

Шеф Масахару Морімото радить вдосконалювати навички ножа, а не користуватися мандоліною. Вона громіздка, складна у митті й небезпечна.

Тримач для цибулі

Ліпше розріжте цибулю навпіл, щоб вона не котилася, і тримайте виделкою.

Окуляри від цибулі

Неефективні та зайві. Краще відкрити вікно або увімкнути вентилятор, а ніж купувати спеціальні окуляри.

Скляні, металеві та кам'яні дошки

Псують леза ножів. Дерев'яні або полімерні дошки набагато безпечніші для ножів.

Пристрій для подрібнення курки

Не потрібен вдома. Навіть ресторани його рідко використовують. Альтернатива – дві виделки.

Пристрій для зняття листя трав

Займає місце й часто не використовується. Краще просто знімати листя пальцями.

Bluetooth-термометр для м'яса

Дорогий і тендітний, легко загубити або зламати. Альтернатива: термометр із миттєвим зчитуванням.

Електрична відкривачка для консервів

Займає багато місця, часто ламається, не підходить для нестандартних банок. Альтернатива: ручна відкривачка.

Ніж для авокадо

Ложка й звичайний ніж справляються не гірше. Спеціальний ніж зазвичай не підходить для всіх розмірів авокадо.

Розділювач яєць

Легко зробити руками або використавши шкаралупу.

Силіконова трубка для чищення часнику

Займає місце, а звичайний ніж швидший і надійніший.

Ножиці для піци

Незручні, складні у митті, краще використовувати звичайне коліщатко для піци.

Ножиці для зелені

Їх важко чистити. Крім того, вони ріжуть гірше ніж гострий ніж.

Електрична яйцеварка

Зайва, якщо можна зварити яйця у каструлі.

Різак для масла

Різак для маска займає місце на кухні / Фото Williams Sonoma

Зайвий, ніж робить роботу швидше і простіше.

Мірник для спагеті

Не потрібен – можна оцінювати "на око" або за вагою.

Розпилювач олії

Часто засмічується, нерівномірно розпилює. Краще ложка або пензлик.

Електрична картоплечистка

Повільніша за звичайну і займає багато місця.

Гільйотина для бейгелів

Громіздка, складна у догляді. Звичайний зубчастий ніж працює не гірше.

Довідка: Гільйотина для бейгелів – це спеціальний кухонний інструмент, який рівно розрізає бейгл навпіл, не ризикуючи порізати руки. Виглядає як маленька гільйотина з тримачем і лезом, яке опускається зверху.

Бейґел – це кругла булочка з отвором посередині, зазвичай трохи щільніша за звичайний хліб.

Кухонні рукавиці

Шеф Джекі Карнезі каже, що це "найнепотрібніша річ на кухні". Кухонний рушник виконує ту ж функцію і частіше миється.

