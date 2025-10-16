32-річна Лорі Дональдсон поділилася процесом ремонту у TikTok. Відео набрало 1,3 мільйона переглядів, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як шафа сталася домашнім офісом?

Жінка хотіла мати робочий простір окремо від спальні та вітальні. Тоді вона вирішила перетворити захаращену шафу під сходами на затишне робоче місце зі столом, кріслом і комп'ютером.

За маленькими дверима ховалося досить простору, і пара вирішила використати його для домашнього офісу.

Ремонт тривав кілька місяців, пара робила його власноруч. Вони встановили дерев'яні молдинги, зібрали меблі та облаштували простір. Вартість перетворення склала близько 671 долар. Найдорожчою частиною був стіл, на який Дональдсон вважала за потрібне витратитися. Тепер жінка має затишне місце, де вона може комфортно працювати та відпочивати після роботи, а не хвилюватися, де сісти під час дзвінка.

Як шафа перетворилася на офіс: дивіться відео

Як дівчина з автобуса зробила квартиру-студію?

26-річна Даніель перетворила старий шкільний автобус на мобільну квартиру-студію, щоб не платити оренду. На це пішло три роки, і тепер дівчина має власний дім на колесах. Автобус вона купила за 5,5 тисяч доларів і майже все облаштувала самостійно: зробила ліжко, душ, туалет і кухню.