Унікальний автодім, створений британською компанією Eccles, оцінили у 15 – 20 тисяч євро. Про це повідомляється на сайті аукціону RM Sotheby's.

Хоча сьогодні найбільше уваги привертають американські бренди на кшталт Airstream, саме Eccles із Бірмінгема вважається першим у світі виробником автодомів масового виробництва. Компанія розпочала діяльність ще у 1919 році, заклавши основу для цілої індустрії караванінгу.

Найціннішими серед колекціонерів є моделі кінця 1920-х років, виконані у якобінському стилі, натхненному архітектурою епохи Тюдорів. Для них характерні фонарні стелі, еркерні вікна та багаті декоративні елементи. Один із таких караванів нині зберігається у Національному автомобільному музеї в Болє, що лише підкреслює історичну значущість подібних екземплярів.

Що відомо про унікальне авто?

Історія конкретно цього дому на колесах не менш вражаюча. У 1964 році його випадково знайшов Глін Ланкастер Джонс – на той момент караван використовували як курятник неподалік міста Болтон. Відновлення ретро-дому тривало 23 роки і проходило під керівництвом наступного власника, Тома Вілкокса.

Завдяки кропіткій реставрації караван повернув свій автентичний вигляд і функціональність. З 2005 року ним володів колекціонер, на ім'я Годехардт, який не просто зберігав раритет, а подорожував з ним Європою.

Як виглядає дім на колесах майже сторічної давнини?

Зовні караван пофарбований у глибокий темно-зелений колір із білою обробкою, а його вітражні вікна одразу видають аристократичне походження. Інтер'єр зберіг:

автентичні дерев'яні шафи,

сидіння з вишитої тканини,

гармонійно підібрані штори,

декоративні елементи.

Попри поважний вік, дім на колесах повністю придатний до життя: всередині встановлена невелика газова плита та холодильник, що робить його не лише музейним експонатом, а й функціональним транспортним житлом.

Фахівці зазначають, що подібні каравани – це не просто транспорт, а рухомі пам'ятки історії, які дедалі частіше з'являються у приватних колекціях та на тематичних фестивалях.

Як пише Auto Evolution, вартість у межах 15 – 20 тисяч євро робить цей екземпляр відносно доступним для поціновувачів ретро-техніки, зважаючи на його вік, стан і походження.

