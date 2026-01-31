Уникальный автодом, созданный британской компанией Eccles, оценили в 15 – 20 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукциона RM Sotheby's.

Хотя сегодня больше всего внимания привлекают американские бренды вроде Airstream, именно Eccles из Бирмингема считается первым в мире производителем автодомов массового производства. Компания начала деятельность еще в 1919 году, заложив основу для целой индустрии караванинга.

Самыми ценными среди коллекционеров являются модели конца 1920-х годов, выполнены в якобинском стиле, вдохновленном архитектурой эпохи Тюдоров. Для них характерны фонарные потолки, эркерные окна и богатые декоративные элементы. Один из таких караванов сейчас хранится в Национальном автомобильном музее в Боле, что только подчеркивает историческую значимость подобных экземпляров.

Что известно об уникальном авто?

История конкретно этого дома на колесах не менее впечатляющая. В 1964 году его случайно нашел Глин Ланкастер Джонс – на тот момент караван использовали как курятник недалеко от города Болтон. Восстановление ретро-дома длилось 23 года и проходило под руководством следующего владельца, Тома Уилкокса.

Благодаря кропотливой реставрации караван вернул свой аутентичный вид и функциональность. С 2005 года им владел коллекционер, по имени Годехардт, который не просто хранил раритет, а путешествовал с ним по Европе.

Как выглядит дом на колесах почти столетней давности?

Внешне караван окрашен в глубокий темно-зеленый цвет с белой отделкой, а его витражные окна сразу выдают аристократическое происхождение. Интерьер сохранил:

аутентичные деревянные шкафы,

сиденья из вышитой ткани,

гармонично подобранные шторы,

декоративные элементы.

Несмотря на почтенный возраст, дом на колесах полностью пригоден к жизни: внутри установлена небольшая газовая плита и холодильник, что делает его не только музейным экспонатом, но и функциональным транспортным жильем.

Специалисты отмечают, что подобные караваны – это не просто транспорт, а подвижные памятники истории, которые все чаще появляются в частных коллекциях и на тематических фестивалях.

Как пишет Auto Evolution, стоимость в пределах 15 – 20 тысяч евро делает этот экземпляр относительно доступным для ценителей ретро-техники, учитывая его возраст, состояние и происхождение.

