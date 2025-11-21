Враженнями від візиту до більше ніж сторічного будинку поділився користувач Reddit із ніком TempusDetective. Він розповів, що просто посеред підлоги вітальні був люк, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що приховував старий будинок, який виставили на продаж у США?

Відкривши люк, він побачив вузькі бетонні сходи, які спускалися до прихованого підвалу. За словами чоловіка, дві стіни там були повністю оббиті дзеркалами, а на третій були встановлені вентиляційна решітка, електрощит і важкі металеві двері. Двері вели до маленької комірчини, у нижньому куті якої розміщувався крихітний тунель із бетонних блоків, крізь який можна було рухатися лише навкарачки. Далі чоловік не ризикнув йти, оскільки все мало дуже підозрілий вигляд.

Повітря у підвалі було вологим і важким, а весь простір мав дивну атмосферу, ніби туди не заходили десятиліттями. У жодних документах на нерухомість чи будівельних планах підвал не згадувався, і навіть рієлтор не мав жодного уявлення, що це.

У коментарях під постом один із користувачів припустив, що у підвалі колись могло бути "спікізі".

Старий будинок із дивним підвалом у Північному окрузі: дивіться фото

Довідка: Спікізі – це нелегальний бар або підпільний питний заклад, який працював у США під час Сухого закону (1920 – 1933 рокаїх), коли продаж і виробництво алкоголю були заборонені. Такі місця зазвичай були добре приховані – у підвалах, за потайними дверима, за магазинами або у квартирах; часто контролювалися мафією й були частиною контрабандної алкогольної індустрії; пропонували коктейлі, живу музику, танці та атмосферу закритої вечірки.

Як максимально ефективно використати підвали?

Як пише House and Garden, підвали часто здаються темними та непривітними, але дизайнери стверджують, що їх можна перетворити на комфортні та стильні приміщення.

Найпопулярніші варіанти – домашні кінотеатри, бари, кабінети, бібліотеки, зони відпочинку чи навіть wellness-простір із сауною або холодною купіллю.

Також підвал може стати практичним місцем для пральні або гостьової кімнати. Фахівці радять не намагатися "освітлити" темний підвал, а підкреслювати атмосферність: використовувати темні теплі відтінки, багаті текстури, шпалери з рельєфом, глянцеву фарбу на стелі, щоб вона відбивала світло.

Важливо зробити багаторівневе освітлення й уникати холодних відтінків. Матеріали мають бути практичними, оскільки в підвалі рівень вологості вищий. Добре працюють велюри, жаккарди, міцні шпалери, декоративні панелі.

Підлога може бути плитковою або лінолеумною – особливо у пральні.

Щоб підвал не здавався "відірваним" від будинку, варто приділити увагу сходам і переходам – вони мають здаватися частиною загального інтер'єру.

Чому фото чужого старого будинку змусило американку плакати?

Два роки тому колекціонерка Хлої Сінелл купила в секонд-хенді стару фотографію старого будинку. Перевернувши її, вона побачила написану олівцем адресу в Міноті, Північна Дакота – це був саме той будинок зі знімка. Хлої була у захваті: знайти фото зі справжньою адресою для колекціонера – справжня удача. Згодом вона вирішила подивитися в Google Street View, чи існує будинок досі, і зняти про це відео для TikTok. Але побачила, що будинок знесли – на його місці тепер автомийка. Це її дуже засмутило, бо на звороті фото хтось колись підписав слово "Дім!", і було видно, що будинок любили.