Профессиональные повара сходятся во мнении – большинство модных кухонных гаджетов только создают беспорядок. Все, что вам на самом деле нужно, - это острый нож, удобная доска и качественная посуда, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Какие гаджеты для кухни создают только беспорядок?

Мандолина

Мандолина – лишний гаджет на кухне / Cnet

Шеф Масахару Моримото советует совершенствовать навыки ножа, а не пользоваться мандолиной. Она громоздкая, сложная в мытье и опасная.

Держатель для лука

Лучше разрежьте лук пополам, чтобы он не катился, и держите вилкой.

Очки от лука

Неэффективны и лишние. Лучше открыть окно или включить вентилятор, а чем покупать специальные очки.

Стеклянные, металлические и каменные доски

Портят лезвия ножей. Деревянные или полимерные доски гораздо безопаснее для ножей.

Устройство для измельчения курицы

Не нужен дома. Даже рестораны его редко используют. Альтернатива – две вилки.

Устройство для снятия листьев трав

Занимает место и часто не используется. Лучше просто снимать листья пальцами.

Bluetooth-термометр для мяса

Дорогой и хрупкий, легко потерять или сломать. Альтернатива: термометр с мгновенным считыванием.

Электрическая открывалка для консервов

Занимает много места, часто ломается, не подходит для нестандартных банок. Альтернатива: ручная открывалка.

Нож для авокадо

Ложка и обычный нож справляются не хуже. Специальный нож обычно не подходит для всех размеров авокадо.

Разделитель яиц

Легко сделать руками или использовав скорлупу.

Силиконовая трубка для чистки чеснока

Занимает место, а обычный нож быстрее и надежнее.

Ножницы для пиццы

Неудобные, сложные в мытье, лучше использовать обычное колесико для пиццы.

Ножницы для зелени

Их трудно чистить. Кроме того, они режут хуже чем острый нож.

Электрическая яйцеварка

Лишняя, если можно сварить яйца в кастрюле.

Резак для масла

Резак для маска занимает место на кухне / Фото Williams Sonoma

Лишний, нож делает работу быстрее и проще.

Мерник для спагетти

Не нужен – можно оценивать "на глаз" или по весу.

Распылитель масла

Часто засоряется, неравномерно распыляет. Лучше ложка или кисточка.

Электрическая картофелечистка

Медленнее обычной и занимает много места.

Гильотина для бейгелей

Громоздкая, сложная в уходе. Обычный зубчатый нож работает не хуже.

Справка: Гильотина для бейгелей – это специальный кухонный инструмент, который ровно разрезает бейгл пополам, не рискуя порезать руки. Выглядит как маленькая гильотина с держателем и лезвием, которое опускается сверху.

Бейгел – это круглая булочка с отверстием посередине, обычно немного плотнее обычного хлеба.

Кухонные перчатки

Шеф Джеки Карнези говорит, что это "самая ненужная вещь на кухне". Кухонное полотенце выполняет ту же функцию и чаще моется.

