Профессиональные повара сходятся во мнении – большинство модных кухонных гаджетов только создают беспорядок. Все, что вам на самом деле нужно, - это острый нож, удобная доска и качественная посуда, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.
Какие гаджеты для кухни создают только беспорядок?
Мандолина
Мандолина – лишний гаджет на кухне / Cnet
Шеф Масахару Моримото советует совершенствовать навыки ножа, а не пользоваться мандолиной. Она громоздкая, сложная в мытье и опасная.
Держатель для лука
Лучше разрежьте лук пополам, чтобы он не катился, и держите вилкой.
Очки от лука
Неэффективны и лишние. Лучше открыть окно или включить вентилятор, а чем покупать специальные очки.
Стеклянные, металлические и каменные доски
Портят лезвия ножей. Деревянные или полимерные доски гораздо безопаснее для ножей.
Устройство для измельчения курицы
Не нужен дома. Даже рестораны его редко используют. Альтернатива – две вилки.
Устройство для снятия листьев трав
Занимает место и часто не используется. Лучше просто снимать листья пальцами.
Bluetooth-термометр для мяса
Дорогой и хрупкий, легко потерять или сломать. Альтернатива: термометр с мгновенным считыванием.
Электрическая открывалка для консервов
Занимает много места, часто ломается, не подходит для нестандартных банок. Альтернатива: ручная открывалка.
Нож для авокадо
Ложка и обычный нож справляются не хуже. Специальный нож обычно не подходит для всех размеров авокадо.
Разделитель яиц
Легко сделать руками или использовав скорлупу.
Силиконовая трубка для чистки чеснока
Занимает место, а обычный нож быстрее и надежнее.
Ножницы для пиццы
Неудобные, сложные в мытье, лучше использовать обычное колесико для пиццы.
Ножницы для зелени
Их трудно чистить. Кроме того, они режут хуже чем острый нож.
Электрическая яйцеварка
Лишняя, если можно сварить яйца в кастрюле.
Резак для масла
Резак для маска занимает место на кухне / Фото Williams Sonoma
Лишний, нож делает работу быстрее и проще.
Мерник для спагетти
Не нужен – можно оценивать "на глаз" или по весу.
Распылитель масла
Часто засоряется, неравномерно распыляет. Лучше ложка или кисточка.
Электрическая картофелечистка
Медленнее обычной и занимает много места.
Гильотина для бейгелей
Громоздкая, сложная в уходе. Обычный зубчатый нож работает не хуже.
Справка: Гильотина для бейгелей – это специальный кухонный инструмент, который ровно разрезает бейгл пополам, не рискуя порезать руки. Выглядит как маленькая гильотина с держателем и лезвием, которое опускается сверху.
Бейгел – это круглая булочка с отверстием посередине, обычно немного плотнее обычного хлеба.
Кухонные перчатки
Шеф Джеки Карнези говорит, что это "самая ненужная вещь на кухне". Кухонное полотенце выполняет ту же функцию и чаще моется.
