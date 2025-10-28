Фахівці радять не чекати морозів, а вже восени провести базові перевірки, особливо оглянути вікна та двері, через які втрачається до 30% тепла, пише 24 Канал з посиланням на House Digest.

Чому варто ущільнювати вікна та двері?

Холодне повітря може проникати до помешкання через вікна. Навіть якщо у квартирі встановленні склопакети, з часом вони можуть зношуватися. Через це батареї або обігрівачі працюють менш ефективно, а вартість комунальних послуг – збільшується.

Найпростіше рішення – ущільнення вікон. Це доступний і ефективний спосіб зменшити тепловтрати, що можна зробити навіть самостійно.

Як зробити ущільнення вікон самостійно?

Є кілька способів швидко і недорого ущільнити вікна та двері:

Самоклеюча ущільнювальна стрічка – встановлюється між стулкою та рамою, блокує протяги. Підходить для тимчасового ущільнення. V-подібний (натяжний) ущільнювач – металевий або вініловий, створює постійний бар'єр у місцях, де ковзає вікно. Герметик або силікон – для закладення щілин у рамах або на стиках вікон.

Зверніть увагу! Щоб досягти максимального результату, фахівці радять ущільнювати усі вікна та двері в помешканні. Це дозволить створити суцільний повітряний бар'єр і запобігти втраті тепла. Правильно встановлені ущільнювачі можуть скоротити витрати на опалення від 5% до 30% залежно від стану житла.

Чи збільшиться ціна на опалення у 2025 році?

В Україні тариф на постачання тепла для населення залишиться на рівні торішніх показників завдяки мораторію, повідомляє Верховна Рада України. Обмеження діятиме протягом усього опалювального сезону – до кінця квітня 2025 року.

Важливо! Згідно з даними Київтеплоенерго, цьогоріч мешканці столиці платитимуть за опалення 1654,41 гривні за гігакалорію, що відповідає тарифам минулого року.

